韓國近年亦視資源循環利用為戰略性新興產業，並有計劃地把釜山定位為國內資源再生產業的「聖城」，所以在該市開設了釜山資源回收合作中心，讓它在回收商業化政策中，擔當起給大眾宣傳、教育、展覽、體驗的角色，並成為旅遊項目的其中一環。我們來到該中心門前，即被它的亮麗外觀嚇一跳，走進建築內則被一件件利用廢物回收品製作的大型藝術作品所吸引，你會驚訝舊車胎原來可以再生製成長椅軟墊、廢棄機械零件可化為機械人、廢紙皮可做成立像、廢玻璃樽可變成燈飾，這些工藝你都可以在中心的DIY教室中體驗到。



小朋友到來則會愛上地下的資源回收教育廳，因為它利用了很多電子體感遊戲，透過擲豆袋、駕賽車、擦玻璃樽等方式，來滲入資源回收的小知識，玩過遊戲包你一世記得甚麼可回收、甚麼不可以回收呢。



釜山資源回收合作中心

地址：釜山市江西區Saenggok工業園區1號24號路58（Sogok-dong）

開放時間：9:00am~6:00pm（逢周一休館）

網址：http://brc.beco.go.kr/kor/