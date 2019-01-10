本日日本：3大便利店　士多啤梨大戰

日本零舍多特別的節日及紀念日，例如1月15日便是「士多啤梨日」，除了大小餐廳這陣子會「應節」，推出將這款甜美水果入饌的Menu外，3大便利店Lawson、Family Mart及7-Eleven每年都會炮製一系列「睇得又食得」的士多啤梨甜品，今年亦唔例外，特點係統統都性價比甚高，無論對士多啤梨情有獨鍾，抑或是個甜品控，都肯定讓你食唔停口呀！



Lawson 10款滋味有排你揀

當中最大陣仗的莫過於Lawson，即日起陸續推出多達10款加入了士多啤梨的麵包糕點，當中不乏推介之選，例如有採用大大粒士多啤梨，並加入了鮮忌廉及沙律醬的鬆軟熱狗包（售230日圓），內有士多啤梨生忌廉及粉末的蜜瓜包（售165日圓），還有出動士多啤梨果醬混合忌廉、並放有甘王士多啤梨（あまおう苺）的海綿蛋糕卷（售230日圓）。抵食夾大件的有塗上混合了士多啤梨牛乾牛油及牛奶忌廉的的法國麵包（售140日圓），另外由3塊Pancake構成的士多啤梨忌廉Pancake也不容錯過，中間夾有加了果汁的忌廉，上層則放有果醬及果肉（售270日圓），酸甜夾雜相當開胃呢。



FamilyMart 9款出品各有千秋

FamilyMart亦不甘後人，於1月陸續推出多達9款的士多啤梨相關甜品及麵包，前者以5種招牌出品加入了士多啤梨，結合成獨特的風味，當中包括有士多啤梨果肉及果醬來炮製的法式薄餅（298日圓），採用了日本產士多啤梨，再加上北海道產鮮忌廉的閃電泡芙（售238日圓）、以海綿蛋糕夾住日本產士多啤梨及北海道產鮮忌廉的蛋糕三文治（售330日圓）。至於麵包及三文治則有4款，焦點作有內含士多啤梨忌廉及鮮忌廉的夾心麵包（售138日圓），和結合了果醬及朱古加的士多啤梨牛角包等（售138日圓），口味選擇相當豐富呢。



7-Eleven 4款口味貴精不貴多

而7-Eleven亦正舉行士多啤梨Sweets Fair，集合了4款充滿個性的相關甜品，包括將旗下人氣的和菓子生銅鑼燒，與上年人氣出品士多啤梨蒙布朗結合起來，推出士多啤梨忌廉&鮮忌廉生銅鑼燒（售199日圓），亦有將自家以鬆軟煙韌馳名的招牌泡芙，注入加添了士多啤梨果肉的忌廉，化身為奢侈士多啤梨泡芙（售151日圓）。還有加了酸酸甜甜忌廉的士多啤梨蒙布朗布甸芭菲（售297日圓），及味道超濃郁的士多啤梨麻糬夾心朱古力（3個入售129日圓），口味充滿新鮮感呢。