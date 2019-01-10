Pet Pet聯萌：凶案現場原畫展　還原動物被害真相

每逢佳節，大家總會「食好啲」、「着好啲」，但在這個情況下，往往會忽略了對動物帶來的傷害。一年前，東部美洲獅（Eastern Cougars）在人類的獵殺下正式宣布絕種，而其實同類型的情況亦在不同的動物身上發生，當中不但有老虎、犀牛、鵝、鯊魚和麝香貓等較「遙遠」的動物，一些與我們十分接近的動物亦受到不少傷害。



【上載畫作 引起討論】

本地插畫師Milk DoNg最近以此設計了名為《凶案現場》的原畫展，讓大家從畫中感受動物美麗的生命，保育的重要，他說：「起初做這個展覽，是因為我上載了1、2幅圖到網上，引起了不少爭議，不是單純讚好，而是願意參與討論，正反雙方都有，我認為這是一個不錯的現象，後來就完成了這個系列和展覽，希望更多人在看到後會關注動物受傷害的情況。」



【解開錯誤觀念】

Milk DoNg上載畫作後，發現原來很多人都對動物問題存在誤解，他說道：「有人會認為一些中藥不會對動物造成傷害，以鹿茸為例，很多人認為鹿角是每年都會自然脫落，是季節性，不會感到痛楚，認為無傷大雅，沒有問題。但我曾看過一些拿取鹿角的影片，過程中會先用架把鹿鎖上，只露出頭部，之後再粗暴地把角鋸走，過程中會不停流血，他們仍堅稱不會痛，但就像人類剪指甲，剪到流血一樣會痛，我只想忠實地呈現這個情況，讓觀眾自己衡量是否會痛。」



除此之外，一些我們身邊的動物，就像是十分普遍的寵物龜，其實亦受到傷害，Milk DoNg說：「我發現一些網購的寵物龜，龜殼被油到五顏六色，有些更會油到臉上，甚至有把龜放入扭蛋機的情況，其實龜殻是牠身體的一部分，是牠的脊椎，顏色中的有毒物質有機會導致中毒，加上在未中毒前，在扭蛋機或運送過程中，牠或許已喪失性命，是相當嚴重的問題。」



凶案現場原畫展

日期：即日至1月31日（星期一及二休息）

時間：1:00pm-8:00pm（星期六：1:00pm-10:00pm）

地點：銅鑼灣羅素街The Rabbit Cave