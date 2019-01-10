Sonoro Prestige　串流CD藍牙3合1

嫌聽CD要不時換碟太麻煩，音樂選擇又不夠多的話，網上串流是不錯的選擇，但用電腦聽歌音色總是粗劣欠層次，想有更靚聲的選擇？Sonoro新推出的音響組合Prestige應是你杯茶，支援網絡功能，只需以LAN線接駁或Wi-Fi，就能簡單上網連接Spotify及網絡電台，令聽歌選擇大增，亦能透過手機應用程式來揀選不同的音訊源，相當靈活易用，同時支援藍牙傳音，對應高音質的aptX編碼，藍牙支援接收及傳送，即是能連接藍牙耳機聽歌，晚上聽歌都不怕打擾到別人。



Prestige採用一體化設計，機面設有吸入式唱盤、支援CD播放，機身兩側設有一對0.75吋高音、3吋中音單元，而且為增加低音震撼感，更在機底設有4吋低音單元，配合大口徑的低音反射孔及120W總輸出功率，令低音更澎湃流暢，同時為了方便操作，機面設有2.8吋彩色屏幕，能清晰顯示專輯名、歌名等資訊。端子插口方面，設有RCA輸入/輸出、光纖、3.5mm輸入，3.5mm耳機及USB插口，用家可透過USB為手機、平板充電(5V/2.1A)，靈活性一流。此外，備有均衡器功能，用家可因應音樂風格及聽歌習慣而強化低音或高音，聽搖滾樂時低音更勁，人聲老歌時高音更甜。

