錶迷注意！Omega復刻傳奇321機芯

鐘錶界近年大吹復刻風，但都只限於復刻腕錶款式，最近Omega更進一步將傳奇321機芯復刻推出。這款321計時機芯自1940年代一直深受錶迷追捧，不僅設計精緻，更是1957年Speedmaster腕錶配置的第一款機芯，而當年美國太空人Edward White首次進行太空漫步時所戴的Speedmaster ST 105.003腕錶，正是搭載這枚321機芯。



此機芯最大特色在於一體成形的縱輪計時裝置，從一整塊物料加工而成，凸顯睿智技術。縱輪計時裝置機芯無論設計和製造均講求高度精確，所以這類腕錶特別受收藏家青睞。



為了將這經典機芯重現眼前，Omega特別設立秘密計劃Alaska 11，請來研發人員、歷史學家、頂級工匠和資深製錶師組成的專家小組花上超過兩年時間製作。深入研究其歷史資料和原型圖紙，務求精準地重塑機芯的每個細節，另一方面亦借助斷層掃描技術（數碼掃描），精密透視1972年太陽神17號太空任務中太空人Eugene Cernan在月球佩戴過的那枚超霸ST 105.003腕錶真品。



全新321機芯於品牌Bienne總部生產，品牌為機芯設立專屬工場，每枚機芯的組裝工序及組裝錶身及錶帶都由同一款製錶師負責，製作極之嚴謹。適逢今年是登月任務50周年紀念，究竟這枚321機芯會用來製作哪款腕錶，真的是拭目以待。