超邪惡巨無霸朱古力棒棒

論質素，幾蚊一條的朱古力棒當然無法跟幼滑甘香的黑朱古力相比，不過勝在款式多、價錢平，而且隨時隨地買得到，所以一向不乏捧場客，而此類朱古力的賣點通常都是甜到入心，其中焦糖味的旋風朱古力棒就很受歡迎。IG@so_light221分享的短片就示範了巨無霸版旋風朱古力棒的做法，有齊蛋糕、焦糖、朱古力多種層次，所用的沙糖與牛油分量雖然多到嚇親人，但邪惡美食的吸引力又有誰抵抗得了？

https://bit.ly/2H6VQ8g



蛋糕層材料：

麵粉 375克

沙糖 150克

鹽 1茶匙

無鹽牛油 460克



焦糖層：

黃糖、粟膠 各165克

無鹽牛油 170克

厚忌廉 180毫升

鹽 少許



朱古力底層：

牛奶朱古力 175克



朱古力面層：

牛奶朱古力 350克

椰子油 3湯匙



做法：

1. 先製作蛋糕層，把麵粉、沙糖、鹽混合，再與牛油搓勻。

2. 在模具上鋪蛋糕紙，壓實蛋糕漿，放入攝氏180度焗爐45分鐘。

3. 製作焦糖層，煮黃糖、粟膠、無鹽牛油、厚忌廉及鹽5分鐘，用慢火煮15分鐘至濃稠。

4. 把焦糖淋在蛋糕上，冷藏2小時。

5. 煮溶朱古力，塗在牛油紙上，再放上蛋糕。

6. 面層塗朱古力醬，冷藏2小時。

7. 將朱古力與椰子油加熱拌勻，均勻地淋滿蛋糕，冷藏1小時即成。