ND 555　無線串流32bit/384kHz解碼

網上串流聽歌是潮流大勢，因為音樂選擇多，又不用換碟，音色更比CD更細緻，而英國Naim Audio推出的旗艦級串流播放器ND 555，就明顯是針對音響發燒友而設，它支援UPnP高清串流，亦能連接TIDAL、Spotify等網絡平台，加上對應AirPlay及藍牙AptX HD，以便無線連接手機及平板播歌。硬件方面，用上第4代40-bit SHARC ADSP-21489音頻處理器，加上一對Burr-Brown PCM1704U-K解碼晶片，對應32-bit 384kHz PCM及DSD128高分析解碼。此外，機面設有5吋彩色屏幕，提供唱片封面及播放資訊，為方便操作，用家更可透過《Naim》App操作，簡單創建播放列表及連接網絡電台。若想為ND 555提供乾淨的電源，可考慮同廠旗艦供電器NAPS 555 DR，利用重量級火牛及新一代穩壓技術，大幅度降低電源的訊噪。