男士之夜：誰大誰正確　熱話冇老作

【決性11點：菌燁TAKO 同人展露半球登場】

如你是動漫迷的話，對日本年度最大型的同人展Comic Market應該不會陌生，有平成最後一次的Comic Market 95剛在上年12月29~31日順利完成，除了最新的動漫同人產品外，一眾可愛養眼的Coser亦是大會焦點，在一眾Coser中，剛滿17歲的靚女菌燁TAKO就最為矚目……

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【派福利：福袋冧粉絲 一出即沽清】

被封為「王道巨乳美少女」嘅女優霧島櫻出道時備受注目，挾住I Cup巨咪以及23吋水蛇腰，淨係瞓喺度都冇得輸啦！而阿妹仲好有腦，早年同幾個女優姊妹並木塔子、榮川乃亞等夾份開設網購網站「Life Promotion Online Store」，自家製作潮Tee、CD及寫真等生活產品冧粉絲……

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【袖珍ASUS ZenBook 鄺潔楹：「帶去3日2夜啱晒」】

家陣的筆電唔單止鬥效能，仲要鬥細部，而ASUS全新系列ZenBook 13/14/15，號稱全球最小筆電系列，當中ZenBook 13面積仲細過張A4紙，細細粒的藝人鄺潔楹拎上手都話細部輕巧，帶去「三日兩夜」旅行就夠晒方便。

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【關智斌大讚：GUNDAM UNIVERSE高可動上色靚】

動畫經典機動戰士高達踏入2019年，就剛好是誕生40周年，為了紀念此大日子，BANDAI TAMASHII NATIONS推出最新機動戰士高達FIGURE「GUNDAM UNIVERSE」系列，以更型格的造型及高可動性範圍為賣點，出名是高達迷的關智斌率先試玩都大讚，關節可動性高，上色亦比傳統FIGURE更靚。

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【開箱男：石頭爆出來 ES合金《六神合體》】

唔少大朋友都一定睇過八十年代播映的卡通《六神合體》，而本地玩具廠Action Toys最近就推出了ES合金《六神合體》，用上Q版造型之外，最好玩固然係可以將基因和5隻守護機械人，大玩合體變成Godmars，更附有6舊「魔神岩」配件，畀大家玩到石頭爆出來的場景，真係誠意十足。

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【靚人靚景：寫真女王 加州展露魔鬼身材】

被稱為新一代寫真女王久松郁實擁有一副俏麗又充滿陽光氣息嘅天使面孔，同時亦生得一副前凸後趷兼帶小麥膚色嘅健美魔鬼身材，出道拍寫真以來人氣直線上升，同時郁實亦成為日劇寵兒，最近佢就有份演出《深夜的奇葩戀愛圖鑑》喇！

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【Model Hunter：台灣單車女神 松哥】

嗨嗨！大家好，我是松哥，是個熱愛運動的斜槓青年，接觸單車已經10年時間，當中後面5年也開始接觸鐵人，也深深愛上。

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【地靈人美：込山榛香變身報警女郎】

AKB48 Team K隊長込山榛香喺1月1日開始，成為日本千葉縣警署嘅110警署熱線嘅宣傳海報女郎，以其清新甜美嘅面孔向公眾介紹110呢個電話號碼嘅正確用途。

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【和仔魔幻新作 《三國誌異》左慈做主角】

「星漢燦爛，若出其里」，三國向來是群星閃耀的時代，歷年改編作品如銀河沙數，如何在舊題材上說新故事，成為所有創作人的一大課題。然而，剛剛奪得「日本國際漫畫賞」的鄭健和（和仔）勇於向難度挑戰，新作《三國誌異》將三國與妖異元素二合為一，劉關張等歷史人物更會以全新面貌登場，令薄裝港漫再次引起回響！

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