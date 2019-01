為老鼠打造5星級的家　是愛還是.......

一般人見到老鼠都會喊打或尖叫,但英國有位仁兄竟然為老鼠一家三口打造一個五星級的家,到底為乜?



原來呢位叫Simon Dell嘅仁兄,係一名動物生態攝影師,平時會捕捉各種動物生活常態,最多就喺後花園影下雀咁,但點知有一日佢見到有啲嘢喺地下行嚟行去,一望,原來係老鼠喎!佢無大叫亦無追打,反而忽發奇想,想為老鼠們影番輯靚相,但老鼠成日走嚟走去,咁點影呀?佢就諗到如果啲老鼠住喺屋企附近咪可以經常影到佢哋囉?



結果Simon用食物嚟引佢哋,仲喺後花園幫佢起咗一間好安全嘅屋仔,等佢哋一家可以安居樂業,到時就可以影下佢哋嘅生活照。Simon仲幫佢哋改晒名,爸爸叫 George 媽媽叫 Mildred,佢哋嘅BB就叫做Mini。呢位Simon仲安排埋膳食好似果仁或者醬果等等,而老鼠一家亦知道Simon出於善意而樂於接受,亦因為咁Simon先可以經常影到一輯好似童話故事一樣嘅《我們這一家》(老鼠篇)嘅靚相,2019年仲出埋月曆添呀。



圖片來源:George the Mouse in a log pile house FB

George the Mouse 2019 A4 Calendar 月曆

