永年士多　銅鑼灣開新店　延續車仔麵三代情

車仔麵是香港美食文化代表之一，因價錢相宜和分量飽肚，是忙碌工作過後的Comfort Food。扎根元朗30年的「永年士多」，是區內車仔麵長龍店，繼去年進駐尖沙咀後，最近更殺入銅鑼灣，開設第一間港島區分店，新店肩負着延續三代人心血的使命，並將車仔麵這種地道飲食文化傳承下去。



屯門自設中央工場

永年士多見證着時代的變遷，創辦人劉永年先生60年代在屏山售賣粥麵小食，後來搬到元朗市中心開設「永年士多」，1988年兒子劉偉雄先生接手後，開始供應車仔麵，並調製出各種自家醬料及秘製辣汁配豬紅、豬皮、雞翼、魷魚等經典小食，令食客口碑載道。



由於客人愈來愈多，到了第三代孫兒劉逸軒先生接手，他決定將店舖大革新，務求與時並進，特別找專人設計店舖，營造清新Cafe Feel，令大家舒舒服服地享受傳統的車仔麵。食店最重要的是味道和質素，所以永年於屯門自設二千多呎的中央工場，嚴格控制品質和衞生，專注做好每個細節，令光顧每間店舖的食客，都品嘗到真正的永年傳統車仔麵味道。



馳名車仔麵 添加創新美食

永年士多對食品的要求嚴格，以湯底為例，師傅每天一早便回舖準備，用老雞、豬筒骨、雞腳、果皮及十多種藥材熬製3小時，令味道清甜有層次。材料方面，最難處理的豬大腸，坊間多用冰鮮，他們就選用新鮮貨色，在中央工場處理後運到舖頭，每日以藥材及上湯等足料煮至煙韌入味，同時辟除豬腸的羶味，每日的製作量多達200斤。不得不提的還有自家秘製辣汁，以咖喱粉加入數十種香料炮製而成，分勁辣、大、中、小和細辣，惹味之極，很多人也是為了這個辣汁遠道而來，其他配料如豬皮、雞翼、魷魚等都是精心傑作。



店內除了供應港式奶茶、咖啡等飲品外，更加入人氣抹茶紅豆冰，配搭加辣車仔麵，風味一絕。如果意猶未盡的話，還可點選甜食，例如煉奶多或班蘭咖央多，香脆滋味。



傳承香港地道飲食文化

永年士多是劉先生三代人的心血，直至今時今日劉爸爸和劉媽媽依然落手落腳為舖頭打點，堅持永年要傳承傳統的手藝和味道，繼續為食客提供高質素的平民化美食。



劉逸軒先生表示：「車仔麵是屬於香港人的地道美食，我希望可以將這個飲食文化延續下去。」選擇於銅鑼灣開分店，因為看中這裏老中青都會到此搵食，可以接觸到不同年紀及階層的人。雖然競爭激烈，但憑着永年車仔麵本身的特色，相信會吸引到來自不同地區的食客。



永年士多（銅鑼灣分店）

地 址： 銅鑼灣謝斐道482號信諾環球保險中心7~9號

電 話： 2477 7298

營業時間：12:00nn~10:30pm

（最後截單時間：10:00pm）



永年士多（尖沙咀分店）

地 址： 尖沙咀加拿分道46號地下7及8號

電 話： 2477 0110

營業時間：12:00nn~10:30pm

（最後截單時間：10:00pm）



永年士多（元朗總店）

地 址： 元朗教育路88號寶城洋樓地舖2~4號

電 話： 2477 3816

營業時間：12:00nn~10:00pm

（最後截單時間：9:30pm）