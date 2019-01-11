潮牌Bazaar Sale「大開殺價」 筍貨一百蚊有找

唔少人都會趁季末減價去掃貨，但這類季度減價最盡都係減至半價，講到真係抵當然是「大開殺價」的Bazaar Sale，減到一、二折最筍，如果你忍到手這時才入手的話，就真係買得精明。



引入多個潮牌的本地潮店i.t將由1月14至18日假荔枝角D2 Place舉行i.t Bazaar Sale，超過20個品牌任你選購，當中品牌包括：5CM、izzue、b+ab、tout a coup、fingercroxx、Mini Cream、STYLENANDA、MUSIUM、carhartt、X-LARGE LICENSE、adidas、PUZZLE、JOURNAL STANDARD、X LARGE、AS KNOW AS、ROCKET X LUNCH、Los Angeles Project、KBF、earth music&ecology、OBEY等，多款精選貨品低至一百蚊有找，真係好吸引。但要注意所有貨品不設退換，所以付款前最好睇清楚件貨有冇問題。除了各大品牌「大開殺價」外，購買指定貨品2件或以上，可享全單額外9折。農曆新年就到，不妨買定幾件新衫過年啦！