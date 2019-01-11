三界五行：收聲唔再嘈　尤勝擺陣化是非

2019己亥豬年的正南，有三碧祿存是非星飛入，定為是非位，本來是凶位，但由於流年正南有大利星，而且對面的正北是文昌位，文昌位內又有大利星、小利星，所以查黃曆，批註為「己亥流年，大利南北」。更可喜的是，2018狗年的正南是充滿智慧的文昌位，由文昌位變換為是非位，真真正正是，謠言止於智者，「是非終日有，不聽自然無」，只要動動腦筋，就不難應對。



三碧祿存五行屬木，正南五行屬火，木生火，是非星的煞氣被瀉泄了一部分，是好現象。對於從事與法律、偵探、警務、公關、調解、傳媒等行業者，因為業務與是非、八卦、破案、溝通有關，所以流年無論門口或座位坐北向南、坐南向北，都有利無害。



但是，一般家居，客廳的梳化，飯廳的餐桌，如果位於正南，都應該做一些化解是非的善法，尤其是家庭成員已經有「牙齒印」、心病、口角，例如夫妻之間、婆媳之間、外母與女婿之間、兄弟姊妹之間，早有不妥的，除非真的立心想這個家庭散了、敗了算數，否則就必須以和為貴，明白「家和萬事興，家衰口不停」的道理，同一屋簷下，互諒互讓，真心實意釋出善意，心無仇恨，心無歹毒，口就不會出惡言，一隻手掌拍不響，相嗌唔好口。各人管好自己的心，管好自己的口，此乃化解是非的最好方法。



方向宇