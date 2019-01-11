Nolan力推：《2001太空漫遊》4K修復版終在港公映

說到科幻電影之經典，由寇比力克(Stanley Kubrick)所執導的電影《2001太空漫遊》(不是陳奕迅呀！)，的確是劃時代之前無古人、後無來者，電影內如預言書的劇情，以及一直影響後來多部科幻電影前仆後繼致敬的經典場面或元素，都在在呼應《2001太空漫遊》的偉大。



事實上，這部由寇比力克執導的科幻巨製，不單視覺風格具有前瞻性，意念亦相當前衞，先後啟發了《Star Wars》、《第三類接觸》、《E.T.》、《引力邊緣》和《星際啟示錄》等電影。想在大銀幕重溫這部經典？今年香港國際電影節將會首度於香港放映《2001太空漫遊》的4K修復版，相信門票將會極速完售，大家記得Mark實售票日子。值得一提，近年深受各國影迷推崇備至的導演Christopher Nolan，從不曾為宣傳而出席康城影展，但去年Christopher Nolan卻專程為了《2001太空漫遊》50周年的紀念重映而去了一趟康城，更特別負責了映前引言，可見這部經典對他有多大影響。



除此之外，電影節期間亦將放映另外5部經典，當中包括描繪20世紀初意大利政治變遷，大師貝托魯奇的史詩傑作《1900》、歌頌古巴革命的《我是古巴》、以精湛長鏡頭和場面調度探索宗教哲思的《諾言》、由奧斯卡最佳導演法蘭波西傑執導，以黑白光影展現美國樂觀精神的戰爭愛情默片《七重天》，以及改編自日本文豪水上勉名著的《雁之寺》，綜觀各地大師的光影傳奇。