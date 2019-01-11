冬日好滋味　熱辣辣雞煲

2019年01月11日 15:00
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    四川重慶雞煲：油分十足的三黃雞，一啖入口辛辣麻香。（蔡浩文攝）

    來到冬天，不期然想吃些濃重及偏辣的菜式，四川重慶雞煲或許會是你杯茶？尖東一間酒店高級中菜廳首席行政總廚曾仲康師傅說其實煮雞煲，一點都不難。選油分豐富的三黃雞，煮後油香十足，不會乾爭爭，雞肉以中火輕煎至7成熟，再煲煮時肉質亦不會變老，又能緊鎖肉汁。

    醬汁材料亦不算複雜，記得每樣的比例為1：1，曾師傅指分量不要過多，以免令雞件在煲煮時易燶。在落指天椒乾和紅花椒的時候，則可按個人喜愛的辣度而落，紅花椒預先在白鑊裏烘炒，能令香氣有所提升。最後放入瓦煲再煮滾，即可原煲上桌，別具風味。

    材料：
    雞　1隻
    蒜頭　2両
    乾葱　2両
    薑　1両
    葱　3両
    洋葱　3両
    鹽　少許
    糖　少許
    紹酒　少許
    指天椒乾　適量
    花椒　少許
    生抽　少許
    芫荽　3両
    油　適量

    醬汁材料：
    四川辣醬　1両
    豆瓣醬　1両
    柱侯醬　1両
    豆豉醬　1両
    麻醬　1両

    做法：
    1.雞隻斬件，加入豉油醃20分鐘；薑切粒、葱切段、洋葱切圈。
    2.燒熱鍋，加油炸香乾葱、薑粒和蒜頭撈起。放雞件以中火煎至7成熟撈起。
    3.醬汁材料拌勻，倒入鑊中和指天椒乾、花椒炒勻，加雞件、薑、蒜、乾葱慢火炒至9成熟，倒入紹酒和葱段。
    4.將食材放在瓦煲內，放芫荽和洋葱圈，煲10至15分鐘即成。