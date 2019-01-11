冬日好滋味　熱辣辣雞煲

來到冬天，不期然想吃些濃重及偏辣的菜式，四川重慶雞煲或許會是你杯茶？尖東一間酒店高級中菜廳首席行政總廚曾仲康師傅說其實煮雞煲，一點都不難。選油分豐富的三黃雞，煮後油香十足，不會乾爭爭，雞肉以中火輕煎至7成熟，再煲煮時肉質亦不會變老，又能緊鎖肉汁。



醬汁材料亦不算複雜，記得每樣的比例為1：1，曾師傅指分量不要過多，以免令雞件在煲煮時易燶。在落指天椒乾和紅花椒的時候，則可按個人喜愛的辣度而落，紅花椒預先在白鑊裏烘炒，能令香氣有所提升。最後放入瓦煲再煮滾，即可原煲上桌，別具風味。



材料：

雞 1隻

蒜頭 2両

乾葱 2両

薑 1両

葱 3両

洋葱 3両

鹽 少許

糖 少許

紹酒 少許

指天椒乾 適量

花椒 少許

生抽 少許

芫荽 3両

油 適量



醬汁材料：

四川辣醬 1両

豆瓣醬 1両

柱侯醬 1両

豆豉醬 1両

麻醬 1両



做法：

1.雞隻斬件，加入豉油醃20分鐘；薑切粒、葱切段、洋葱切圈。

2.燒熱鍋，加油炸香乾葱、薑粒和蒜頭撈起。放雞件以中火煎至7成熟撈起。

3.醬汁材料拌勻，倒入鑊中和指天椒乾、花椒炒勻，加雞件、薑、蒜、乾葱慢火炒至9成熟，倒入紹酒和葱段。

4.將食材放在瓦煲內，放芫荽和洋葱圈，煲10至15分鐘即成。