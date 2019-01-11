首創前置3鏡　美圖發表「3眼仔」V7

近來手機鏡頭愈來愈多，但都以機背鏡頭為主，剛剛發表的美圖V7就改向機面發展，全球首創前置3鏡頭，將Selfie質素進一步提升，喜歡自拍就要留意了！



該3鏡頭分別由1,200萬像素夜拍鏡頭、2,000萬像素超清鏡頭及800萬虛化鏡頭組成，3組鏡頭協同合作，並利用AI識別不同場景，匹配相對應拍攝方案，所以白天或黑夜都影到理想效果。針對低光環境，手機前方特設2顆補光燈，可模擬攝影棚光效；同時系統內置AI夜拍美顏技術，自拍時會先在黑暗中捕捉人臉資訊，再經過細節重構及光線優化，提升相片清晰度。從代言人Angelababy示範可見，在幾乎全黑的房間內自拍，效果竟與日光下差唔多，厲害！



自拍以外，美圖V7還有其他好玩拍攝功能，例如全新3D凝時相機，利用前置攝像頭的超大視角，呈現立體影像效果。其他還包括閉眼修復模式，利用AI捕捉臉部資訊，當檢測到有人閉眼時，將自動替換最佳表情；全新的AI美食模式，根據攝影美學提供構圖指導，智慧識別各種食物，再根據匹配更具美感的濾鏡。



美圖V7標準版暫時只於中國內地開售，內置Qualcomm S845處理器、8GB RAM及3,450mAh電池，並只有128GB ROM一個容量選擇，售價為4,700人仔左右，定價尚算合理。想大些容量可買林寶堅尼特別版，提供256GB或512GB兩款容量，並加入了荔面壓紋小牛皮、18K鍍金鉚釘等細節，好意頭價8,888人仔起。

