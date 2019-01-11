2019台灣燈會　「巨鮪」現屏東

台灣年度盛事台灣燈會，年年選址在不同縣市舉行，今年來到30周年，已鐵定於2月19日至3月3日期間，於大鵬灣燈區、屏東燈區（綵燈節）及東港燈區3大燈區舉行。當中主燈所在之大鵬灣燈區，面積達42公頃，燈區臨潟湖沿岸規劃，是首創在水域辦的燈會。



今次燈會主燈更一反傳統，不以生肖動物為造型，改以屏東特產「鮪魚」為設計主題，巨大主燈「巨鮪來富」寓意豐收和平安，並在2月19日元宵節正式亮燈。為鼓勵旅客參與台灣燈會及其他縣市舉辦的燈會活動，大會特別設了一些優惠措施，當中包括旦凡參加「2019台灣燈會」活動，即可加贈限量版小禮品及觀禮台券（觀禮台券於開、閉幕當日不可使用）；此外自遊行旅客，更可獲贈2019豬年小提燈「屏安豬」、限量版小禮品及觀禮台券各一份（觀禮台券開、閉幕當日不可使用），每人限領取1次，贈完為止，打算去屏東燈會的各位，記得領禮物了。



2019台灣燈會

日期：2019年2月19日-3月3日

地點：屏東、東港、大鵬灣

網址：https://2019taiwanlantern.taiwan.net.tw/

