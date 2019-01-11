飲食嘗識之孖生洋式飯　煮法大不同

相信大家對日式咖喱飯（カレーライス）都不會感到陌生，日本咖喱的其中一個特色就是味道偏甜，而且用多種蔬菜煮成，所以連小朋友都啱食。除了日式咖喱飯之外，當地還有另一款賣似足孖生兄弟的洋式飯，那就是香雅飯（ハヤシライス）。香雅飯即是紅酒燉牛肉飯，色澤跟咖喱相似，再加上同樣用牛肉煮成，所以經常被誤以為是同一種菜式，今日就由日本人妻Candace講解兩者在用料及煮法上的分別。



先講咖喱飯，日本人一向貼心，為了方便大家入廚，單是咖喱磚已有多款味道可供選擇，溝水後與甘筍、薯仔、洋葱及牛肉同煮，基本上零失手就煮到一鍋香濃咖喱。為了增加口感，Candace建議用牛肋條來煮，燜咖喱的時間足夠煮腍牛肉，令咖喱飯更入味。而咖喱磚原來也可以兩溝，喜歡食甜咖喱便增加甘口的分量，嗜辣則以辛口為主味，比例為2：1。



雖然香雅飯都很美味，但與咖喱飯相比，惹味與方便程度卻略遜一籌，在當地超市想找紅酒燉牛肉的醬汁並不容易，Candace建議大家用紅酒、茄汁、蜜糖、中濃醬、生粉及水自家調成醬汁。由於烹煮的過程較短，所以用薄切牛肉會更適合，另外也會用到蘑菇、洋葱、蒜頭、香葉和牛油，與日式咖喱有明顯分別。



