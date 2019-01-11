CdG HOMME PLUS x Nike本年度聯名頭炮　明日登場

除了與Supreme長達十多年的合作關係之外，COMME des GARCONS亦係Nike歷年聯名企劃經常會出現嘅「盟友」，而且基本上每回「握手」都必定火速完售。繼去年尾Supreme x COMME des GARCONS SHIRT x Nike Air Force 1 Low三方聯名壓軸登場過後，今年就輪到COMME des GARCONS HOMME PLUS x Nike Air Presto接棒現身打響頭炮。



外觀完全顛覆Air Presto原有修長設計，於鞋身外層加入另一層透氣鞋面，營造出臃腫前衞輪廓，同時亦取消傳統鞋帶設計，換來於透氣鞋面下加入拉繩細節以助固定雙腳，雖然整體設計就似「Sock Dart + Air Jordan 19」多過似Air Presto，波鞋友應該一時三刻唔係咁容易消化，但掛得上COMME des GARCONS牌頭，時裝迷同波鞋友都一定唔會放過，與其後知後覺發現對鞋愈睇愈靚先走嚟「食炒後追」，不如1月12日準時落舖課金帶佢返屋企仲實際！