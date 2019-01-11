本日日本：東京站「一人開餐」抵食5強推介

若果你一個人在旅途上，一大樂趣莫過於當個「孤獨的美食家」，到處品味美饌，享受用餐時不被人打擾，細細品嘗料理的美好時光。而作為日本最繁忙車站東京站附近，便有不少布置時尚、富有特色，同時花費在1,000日圓左右的「一個人開餐食肆」，推介當中5間精選店舖，無論你是男生或女生，都可化身《孤》劇的主角井之頭五郎，專心沉醉於各種美味當中！



味噌專門店 美噌元KITTE GRANCHE

要數日本代表性的傳統食品，麵豉湯必定是其一。從東京站丸之內南口徒步約1分鐘的商場KITTE，其地庫1樓便有間麵豉湯專門店美噌元。店內使用日本各地的味噌來炮製麵豉湯，想單點的話有4種選擇，最推介當中的「美噌元豚汁」（售680日圓），將信州的赤味噌及白味噌混合起來，並有濃郁洋葱及豬肉的香味，味道十分可口。至於一人開餐的定食，則推介「特製烤豬肉Set」（售1,180日圓），跟餐的豬肉以低溫慢慢烹調，並附有味噌醬讓你蘸來享用，而麵豉湯則放有豬肉，並有一塊帶有趣怪表情的最中（糯米餅），如此吸引的賣相，令人食得更開懷。餐廳內設有餐廳及吧枱席，方便單獨開餐的客人。



美噌元KITTE GRANCHE

地址：東京都千代田區丸之內2-7-2 KITTE B1F

營業時間：周一至周六10:00am~9:00pm

網址：https://www.misogen-online.com/

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驚喜茶泡飯 だし茶漬け えん

如果口味偏愛清淡的朋友，茶泡飯會是個很好的選擇。位於新丸大樓地下一層的だし茶漬け えん，便是專吃茶泡飯的專門店。舖頭的布置像間摩登的居酒屋，門前有暖簾，並且有大排吧枱位，營造輕鬆寫意的用餐氣氛。店舖的茶泡飯全部以Set奉上，附有兩碟副菜加一條醃菜，並可按個人食量來揀選飯量（分為約150g的小量、約180g的普通量及約280的大量），而且加入了雞湯的高湯更可無限添加，絕對令食客讚好！當中人氣之選有鯛茶泡飯，除了在飯上鋪有大量新鮮真鯛，並添了含有多種果仁的胡麻醬（售960日圓），另外亦推介醃吞拿魚魚夫風茶泡飯（售830日圓），內裏放有大量經醃製的新鮮吞拿魚肉，帶來與別不同的滋味。還有使用當造食材的季節的茶泡飯，也同樣叫人食得痛快。



だし茶漬け えん 新丸大樓店

地址：東京都千代田區丸之內1-5-1新丸之內大樓B1F

營業時間：周一至周五11:00am~11:00pm、周六11:00am~10:00pm、周日及假期11:00am~9:00pm

網址：https://byo.co.jp/dashichazuke-en/

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餃子元祖店 珉珉

中國的餃子在日本發揚光大，成為了當地的一大必美食。而JR東京站連結的 Gran Tokyo South Tower，其地庫一樓便有一間元組級的餃子店珉珉，店名意思是不論國王或平民，都可以同樣的價錢享受一樣的食物。早於昭和28年（1953年）開店，據講係日本首間提供餃子的食店，現在於關東及關西都開設分店，可見甚具江湖地位。一個人開餐的食客，推介當中的「餃子、啤酒及下酒菜Set」（售980日圓），下酒菜方面，可選拍黃瓜、榨菜、筍乾及泡菜，更可加300日圓跟飯，分量當堂大升呢。



珉珉 八重洲店

地址：東京都千代田區丸之內1-9-2 Gran Tokyo South Tower B1F

營業時間：周一至周五11:00am~11:00pm、周六11:30am~10:30pm、周日及假期11:30am~10:00pm

網址：https://minmin-yaesu.owst.jp/

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昭和咖喱味道 Indian Curry

想品嘗濃味的食物，不如就吃頓咖喱吧！距離東京站約3分鐘腳程的東京大樓TOKIA購物中心，其地庫1樓可找到於昭和22年（1947年）開業的Indian Curry。話說在大阪創業的老闆本身曾向世界各地的老師請教學煮咖喱，並由一位印度的老師中學了一條秘方，並將之改良為適合日本人的口味。來到這間東京分店，必吃之選有招牌咖喱飯Indian Curry，入口除了有日本咖喱獨特的甜味，亦有股辣味的刺激，據講咖喱汁除了採用大量香料外，也同時加入了蔬菜、水果及精選肉類。另一推介有Indian Spaghetti（售730日圓），意粉先焯後炒並添上咖喱汁，是日本昔日西餐食店的經典味道，值得大家一試。



Indian Curry丸之內店

地址：東京都千代田區丸之內2-7-3東京大樓TOKIA B1F

營業時間：11:00am~10:00pm

網址：http://www.indiancurry.jp/

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女生的越南粉 COMPHO

忽然想來點東南亞風情的話，東京站附近的丸之內Oazo購物中心地庫1樓，便有日本首間越南粉專門店COMPO的分店。該品牌於關東近郊開設了11間店舖，而這間丸之內Oazo店以「就算女生一個人也可安心開餐的空間」來布置，有8成顧客是女性。而一個人來的話，最推介於下午1時後供應的Value Set（售1,000日圓），包越南粉、生春卷及飲品，而越南粉有4款口味選擇，當中的最人氣的是雞越南粉，以當地的蒸雞肉及配搭大量蔬菜，屬健康之選。另外有辣味及採用大量芫荽等選擇，非常適合女生慢慢歎。



COMPHO丸之內Oazo店

地址：東京都千代田區丸之內1-6-4 Oazo Shop & Restaurant B1F

營業時間：周一至周五9:00am~10:00pm，周六、周日及假期：9:00am~9:00pm

網址：http://compho.jp/

