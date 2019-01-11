營事檔案 ：一蝦兩味　低卡之選

誰說管理體重過程中，食來食去都是那幾味？今次為大家介紹一些西式菜譜，替大家轉換一下口味。很多人都是海鮮的愛好者，而我也不例外，這次主要的食材是海蝦，簡單易處理，也容易買得到。



【脂肪含量低】

蝦屬甲殼類海鮮，是低卡路里的選擇，每100克熟蝦約有99千卡，而且含豐富蛋白質，脂肪含量低，可減少壞膽固醇及心血管疾病的風險。另外，它含有蝦青素，是類胡蘿蔔素的一種，有非常強的抗氧化能力，有效對抗自由基，延緩衰老，也可維持眼睛的健康。蝦同時含有維他命B雜和鈣、鋅、鐵等礦物質，營養價值高。



【高效抗氧化劑】

至於配菜方面，今次主力是番茄，番茄是非常好的天然調味食材，可以帶出食材鮮味，和蝦的口味十分配合。番茄除了有豐富的膳食纖維，可幫助腸道蠕動，亦有豐富的茄紅素，同屬類胡蘿蔔素，是一種高效抗氧化劑，有助提高免疫力。



類胡蘿蔔素（蝦青素和茄紅素）屬油溶性，而以下兩個菜譜都加入了適量的油分，可幫助其吸收。此外，闊條麵的調味用了茄膏來代替茄汁，相對的糖分較低，而小量的茄膏已經可為闊條麵調色，增加視覺感官。



【茄醬海蝦闊條麵】

材料：

中蝦 6隻

番茄（小） 2個

清雞湯 半杯至1杯

蒜（切蓉） 2隻

橄欖油 2茶匙

闊條麵 1碗



醃料：

黑椒 適量

茄膏 1湯匙



做法：

1.先將鮮蝦洗淨及去腸，用廚房紙印乾，加適量黑椒，拌勻。

2.按包裝示，煮熟闊條麵。

3.用中火燒熱鍋，加一茶匙已炒香蒜蓉，再加番茄煮溶，繼而適量地加入清雞湯及茄膏。

4.最後放入闊條麵、鮮蝦，略煮，拌勻即成。





【芝士汁煮蝦】

材料：

大蝦 6隻

乾葱 2粒

蒜頭 3粒

脫脂芝士 1片



白汁

脫脂雞湯 半杯至1杯

脫脂奶 半盒至1盒

麵粉 2湯匙

橄欖油 2茶匙

鹽 1/2茶匙

黑椒 1/2茶匙



做法：

1.將大蝦開半，去腸洗淨，備用。

2.把乾葱、蒜頭切碎。

3.先炒香乾葱蒜頭，再將蝦煎香，蝦殼向底放下，盛起備用。

4.下橄欖油，加麵粉煮成糊狀，再混和脫脂奶煮至稠身，加入大蝦，以鹽和黑椒調味，最後加入芝士煮溶即成。



吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。