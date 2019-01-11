Ash FW18　波鞋厚切

Dad Shoes厚底波鞋已成為潮人必備的配襯服飾，多位潮流Icon包括Gigi Hadid同Ariana Grande等經常都腳踏厚底波鞋示人。皮鞋品牌ASH今季同樣主打厚底波鞋，更超越其他品牌推出高筒厚底波鞋。今季的厚底波鞋可說是內外兼備，富建築美學的線條外形，同時融入功能性的特色，並添加不同物料做出有趣的對比效果。Addict的多層橡膠鞋底外形，Chunky得來極之輕盈，而Atomic波鞋的雕塑造型採用大膽色調，最矚目是高筒厚底波鞋Alfa，配上攀山繩索鞋帶，襯冬日山系Look絕對一流。



而品牌今季首次將服裝系列引入香港，服裝大玩Street Fashion風格，有近年必備的Sporty元素及品牌著名的皮褸款式。星星圖案是今季主打圖案，以繡花、印花及窩釘形式飾於外套、裙子及Tee款上。



模特兒：Luma@Primo

化妝及髮型：Wing Wong@imakeup