Hisense U7A系列　55吋震撼睇4K HDR靚畫

不少人都喜歡趁農曆新年前後換電視，如你都有此意，Hisense新推出的U7A系列就是不錯的選擇，尺寸備有50（HK50U7A）及55吋（HK55U7A）兩款，均採用3,840×2,160的4K屏幕，配合新一代的視頻處理器，能優化色彩及亮度，增強邊緣位的細節處理、還能因應畫面風格而自動降噪，就算顯示光源不足的昏暗畫面都不會出現「飛蚊」式的干擾，加上對應HDR高動態範圍，支援10bit色深處理，令亮度及色彩層次都有飛躍性的提升。



為了增加睇戲選擇，支援透過2.4GHz WiFi上網睇片，配合Android 5.1操作平台，無論上網追劇、玩Apps甚至瀏覽網頁都相當易用靈敏，亦能透過USB接駁，直讀影片、相片及音樂等多媒體檔案。此外，為迎合不同的片種，更備有不同的圖像模式，包括標準、鮮艷、自然、動態、電影及遊戲，而且針對4K影碟選擇仍然偏少的問題，更引進2K升頻4K功能，大大提升2K畫質的細緻度及層次感。音響方面，支援Dolby及DTS解碼，而且機背設有一對重量級的低音喇叭，大大提升炸機時的低音震撼感。