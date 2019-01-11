林寶堅尼Huracán EVO　革新升級

林寶堅尼（Lamborghini）推出全新一代V10超跑Huracán EVO，不單止擁有完美承襲Huracán Performante的卓越性能，全新集成式空氣動力學設計加極具前瞻性的車輛動態管理系統，成就更靈活穩紮操控和更敏捷迅速的響應。



全新的前包圍及帶有分流立板的前分流器，可升降車尾擾流板，以至車身底部，均採用了全新集成式空氣動力學設計，相較第一代Huracán車型所提供的下壓力和空氣動力學效率提升了5倍之多。



高達640cv強勁馬力及600Nm峰值扭力輸出，來自採用鈦合金進氣閥的5.2L V10自然吸氣引擎。0-100km/h僅需2.9秒，0-200km/h為9.0秒，極速逾325km/h，至於100-0km/h的制動距離為31.9m。



Huracán EVO搭載擁有「預測反饋邏輯」的全新LDVI林寶堅尼車輛動態中央控制系統，不僅針對既有資訊做出反應，並會主動偵測及作出預判，確保車載各項系統設置隨時處於最佳狀態。