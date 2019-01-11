爆餡麵包牛奶杯　叮一叮就食得

香港人咩都講快，為了慳時間，叮叮粉、麵、飯應運而生，但坊間的成品味精多餸少，吃完口渴又無營養。IG@delishkitchen.tv就教大家利用10分鐘時間做出快靚正的叮叮杯美食。只需要將蛋、奶和蛋黃醬等拌勻，按個人喜好放入洋葱碎、青椒碎和香腸等食材，然後放入切成正方形的麵包，待麵包吸收蛋汁，拎去叮熟就食得，無論早餐、下午茶或宵夜都可以用來醫肚，熱辣辣又飽肚，最重要是新鮮食材無添加，超級方便又美味。俾個貼士大家，由於叮後食材會膨脹起來，故杯子內的餡料最多只可放約2/3滿即可，以免爆瀉。

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材料：

方包 1塊

香腸 1條

洋葱 1/4個

青椒 1/4個

芝士碎 10克

雞蛋 1隻

牛奶 50毫升

鹽 少許

胡椒 少許

蛋黃醬 1湯匙



做法：

1.方包切正方形，每塊直徑約1.5厘米；青椒和洋葱切碎、香腸切片，約1厘米闊。

2.雞蛋、牛奶、鹽、胡椒和蛋黃醬放杯內拌勻，加入香腸片、洋葱碎和青椒碎混合。

3.放入麵包塊拌勻，倒入芝士碎，加保鮮紙放微波爐以600W叮2.5至3分鐘即成。