平成幪面超人　十大之最（上）

日本《幪面超人》（仮面ライダー）在1971年4月3日首播，至今近48年，已成日本經典特攝系列。歷代幪面超人主角，至今年已達到35位，多數Fans都愛以日本國號，把他們分成「昭和」及「平成」兩批。來到平成末年，就為大家總結「平成幪面超人」10個之最，今天就講住5個先。



（一）最後平成幪面超人

平成第20位幪面超人主角，也是平成最後一位，就是幪面超人ZI-O（時王），他能穿越時間，又可借用各幪面超人先輩的力量。雖然玩幪面超人大炒雜（像帝騎）已非新鮮，但ZI-O的劇場版《幪面超人平成Generations FOREVER》（上月已於日本上映）卻很受觸目，因電影竟邀動已當紅一線的「幪面超人電王」佐藤健回歸參演，他的飲水思源，令這齣平成第20部紀念作別具意義。



（二）最紅平成幪面超人男主角

平成幪面超人開闢了「美形」特攝新時代，從2000年開始，已孕育出多個日本當紅男明星，最早一位就是主演《幪面超人古迦》的小田切讓，至今他已成了國際知名的日本演員，普遍認為在歷代幪面超人中，算他最紅；其次「幪面超人電王」佐藤健，亦已成日本一線演員，幾乎包攬動漫真人版電影主角；當年以16歲之齡主演《幪面超人W》的菅田將暉，去年也獲得第41屆日本奧斯卡最佳男主角，成史上第二年輕影帝；而「幪面超人Fourze」福士蒼太，也頻配搭一線女星當男主，人氣仍不斷冒升中；這還未計人氣美男「幪面超人Drive」竹內涼真，及曾紅過並已成作家的「幪面超人甲鬥王」水嶋斐呂，星光熠熠絕無花假。



（三）最強平成幪面超人

最強平成幪面超人，確實難有定論，畢竟無得「真比試」，不過大概可從各幪面超人Fans在網上「口水戰」中，猜出八九。幾乎大半Fans留言，都有提及幪面超人甲鬥王的絕招「Clock Up」，即是令時間變慢，自己就以閃電速度擊倒對手，進化了的「Hyper Clock Up」更可穿越時空。雖然幪面超人555都有類似絕招，但都有時間限際，所以設定上，幪面超人甲鬥王根本是屈機的。



（四）最閃平成幪面超人綠葉

毫無疑問，是在《幪面超人W》中的鳴海莊吉，因為飾演此角的，是已屆50的型爆靚佬吉川晃司。作品中鳴海莊吉是主角翔太郎的恩師，一直失蹤的他，突然以幪面超人Skull姿態，出現在《幪面超人W》電影版中，一身白西裝的吉川晃司，舉手投足都Man到爆烈，跟平成幪超系列一眾「陰陽怪氣」男主角比，莊吉更顯得格外閃亮。



（五）最邪平成幪面超人反派

自昭和時代的《幪面超人Black》開始，已有反派幪面超人出現，當中最人氣反派，在昭和年代必數「2號世紀王」影月。來到平成幪面超人年代，最邪最猛的反派，要數在《幪面超人W》電影版中的幪面超人Eternal，全身白色的他，外表雖像救世英雄，但內心其實是個要報復世界，無視生命的極惡之徒，其人格之矛盾偏執，令人印象深刻。