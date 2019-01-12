位於台北大同區的大稻埕，18世紀末因淡水港的開放，成為了市內最早發展的一部分。該區不但充滿了華麗的巴洛克式建築、傳統的閩南排屋（又稱三進街屋）和光鮮的紅磚洋樓，還保留了茶行、布行和中藥材行，是當地人辦理南北貨的地方。



當中的迪化街除百年老店林立以外，近年還加以活化漸漸變成文青文創愛好者的新據點，Peacock Bistro是當中的佼佼者。它本身是前舖後居的排屋其中一間，前店為鹹花生咖啡館，早上10點至黃昏6點前，大家可安坐白色為主調的店內歎咖啡和品嘗招牌的肉桂卷。到了午後至晚上10點半，則可從咖啡廳後門，欣賞和穿過種滿常綠植物的中庭，走到現在改為Peacock Bistrol的「後居」。



該店最大特色是從食材、工作器具、室內設計均堅持「永續發展」的理念，如裝潢選用懷舊的木傢俱路線，配上當地藝術家的掛牆畫，讓文化得以承傳，而食材也是來自台灣的，以至吧台上的風味小甕酒，也是台灣蔬果！加上菜式會配合時令添上黑、白、黃和紅等色彩主題，如冬日推出的炸雞便加上墨汁烹煮；愛傳統的，則推介黑白切麻辣天后官，無論名字或菜式均變得更別緻又有話題性，叫人難忘。



Peacock Bistro

營業時間：11:30am~10:30pm（星期二休息）

地址：台北市大同區迪化街一段197號

網址：http://peacockbistro.com/

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