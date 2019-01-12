三界五行：友善待人　化解是非紛爭

如果家居中，客廳的梳化或飯廳的餐桌，剛好在正南方，由於梳化和餐桌都是一家人聚首或接待來客的地方，無論各人的相處如何，都要坐在一起，那就要惜緣惜福，一切是非都由誤會而產生，最好就是增加自己的透明度，君子坦蕩蕩，身正不怕影子斜，這是最重要的。



以責人之心責己，以恕己之心恕人，沒有隔夜仇，又何來是非恩怨？如果不這樣做，再好的化解擺設也不能平息是非風波。



三碧祿存是非星，五行屬木，正南五行屬火，梳化前的茶几和餐桌面，流年都不宜擺放水養植物，因為五行水生木，不但不能化解是非，反而會令是非星更加坐大。可在梳化前鋪紅地氈，梳化上擺放紅色或紫色的圓形靠背布枕，餐桌鋪紅色或紫色的膠枱布，這是利用木生火的原理，瀉泄是非星的煞氣。



在公司，如果自己的寫字枱在正南，也可以參照上述做法。如果有同事對自己不友善，可以擺放一隻紅玉小龜在桌面或抽屜內的正南，提醒自己，忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，是可忍，孰不可忍？忍無可忍都要忍，百忍成金，上班求財不求氣。



家門在正南，全年鋪紅地氈，歡迎貴人，小人卻步。貼與和順有關的春聯更好。家居的正南，新春張貼「一團和氣」、「和氣生財」揮春，全年擺放和合二仙、和平鴿，也有促進家庭和睦、化解是非的風水效應。



方向宇