TSUMORI CHISATO初春系列　帶你遊埃及

非常喜歡旅遊的設計師津森千里，每季都會將各地特色融入自家品牌TSUMORI CHISATO設計當中，今年設計師前往埃及的開羅和帝王谷，當地的繽紛色彩和富有神秘感的圖騰，也自然成為初春系列的創作靈感。



這個以埃及之旅為主題的系列，重點印花包括由大自然景色到金字塔、獅身人面像、象形文字，加上設計師旅途當中的個人經歷，創作出充滿特色又吸睛的圖案。作為系列首個圖案「Egyptian Star」，設計師將埃及夜晚的滿天繁星印在真絲上，更顯閃爍，星星加上蛇圖案的針織上衣成為重點單品，而星形圖案半截裙則可搭配以金色亮片點綴的外套及帶閃的手挽袋，非常閃耀奪目。



此外怎能沒有最為人熟知的古埃及法老「圖坦卡門」，圖坦卡門的圖像於系列中以不同方式展現出來，如針織圖案、Overall Print Jacquard、刺繡及印花。「Egypt Graffiti」記載了設計師於埃及的所見所聞，以設計師出名的手繪風格，創造一個個色彩豐富的圖案，並用於不同的單品上。設計師更將在沙漠中見到的紫色小花創作成「Sandflower」圖案，為系列注入清新的感覺。