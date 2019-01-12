順風快遞：嚴選至正春節日本團

春節臨近，是時候考慮春節旅遊了，相信日本是不少人的首選，今天便為大家搜集了多個日本旅行團，讓大家參考。



【北海道：特色活動 節慶同樂】

想體驗冬季特色活動及節日浪漫的話，美麗華的冬日北海道旭川、紋別、札幌 5天團（JSHW05）會是你杯茶，行程走訪多個城市及城町景點，包括安排乘坐紋別破冰船出海（包費用），並前往美瑛町觀賞著名的「青池點燈」，見識富良野森林小木屋，另會到訪旭山動物園、道東蟹鉗地標、可愛野生海豹館及拉麵橫丁。另有2 晚特色露天溫泉，並享用紋別風味帶子餐及和風燒烤等。還會到三井 OUTLET PARK及狸小路商店街等購物熱點。於2月3日至7日出發的團友，更特別增遊第70回札幌雪祭。



想來一趟長一點的白雪假期，則可以參加北海道冬日道東精選6天團（JSEE06），行程會欣賞到鄂霍次克海、神秘摩周湖、天鵝湖、北濱車站、十勝連峰等景點，更會到訪巨型冰雕林立的第60屆旭川冬祭，及特別安排3晚入住北海道名湯溫泉，和於溫泉酒店內享受豐富晚餐、石狩鍋及和風燒烤。



冬日北海道旭川、紋別、札幌 5天團（JSHW05）

出發日期：2月1日至7日（農曆新年）

團費：HK$12,199起



北海道冬日道東精選6天團（JSEE06）

出發日期：2月10日（農曆新年）

團費：HK$11,999起

網址：www.hkmiramartravel.com



【關西：地標建築 經典風景】

想見識日本關西地區的熱鬧及傳統一面的話，則可參加大阪、京都、奈良、和歌山、神戶5天團（JOAA05），行程會走進美山町合掌村，欣賞日本傳統建築物「合掌造」。到訪和歌山超人氣貓站長TAMA車站，及乘搭特色觀光列車，並前往關西甚具代表性的黑潮市場，可觀賞到吞拿魚解體表演及可自費品嘗刺身。更會暢遊京都東大寺、奈良公園、圓月島及道頓堀美食街。加上包日本環球影城入場連全日任玩套票，讓大家買及玩個痛快！



想認識日本的古色古香，則可參加大阪、京都、奈良、神戶5天團（JOBB05），焦點有京都北邊的伊根灣，可看到全長5 公里、由 230 間舟屋構成的獨特畫面，並安排乘坐遊覽船由海中觀賞舟屋美景。另會到訪列入世界文化遺產建築的姬路城，和欣賞日本三景之一的「飛龍觀」王橋立。還安排到京都嵯峨野竹林步道、日本清酒酒藏見學（特別安排試飲），及走訪神戶HARBOUR LAND及大阪全新 EXPOCITY等熱點，行程豐富。



大阪、京都、奈良、和歌山、神戶5天團（JOAA05）

出發日期：2月2、3、5及6日（農曆新年）

團費：HK$11,199起



大阪、京都、奈良、神戶5天團（JOBB05）

出發日期：2月2日及4日（農曆新年）

團費：HK$9,199起



網址：www.hkmiramartravel.com



【中部：白川鄉 雪中合掌村】

冬天遊日本，沒理由又到大城市逛吧，一於走進大自然，感受白茫茫的浪漫。康泰旅行社的「名古屋5天冬日之旅」，便會到訪「世界文化遺產」白川鄉合掌村。位於日本中部的岐阜縣白山山麓的白川鄉，其獨特合掌造建築及融合大自然美景與市街風景被列入「世界文化遺產」，村內仍保存着日本傳統的建築「合掌造」，呈人字形的屋頂如同兩手合握般，以茅草覆頂，全部人手興建不用一根釘。該村現僅存約150棟合掌造，相當珍貴，冬日在白雪襯托，更顯美態。



好動的朋友，也不愁寂寞，因為還會前往白鳥高原滑雪場，享受滑雪之樂！這個位於岐阜縣郡上市白鳥町的滑雪場，設有10條滑雪道，適合不同程度的滑雪愛好者，可因應本身的能力，挑選合適的路線。



名古屋5天冬日之旅（JNX/JNK05）

出發日期：春節出發2月2、3、4、5、6日，其他熱門日子2月11日及21日，3月11日及25日

團費：HK$5,799起

網址：www.hongthai.com