本日日本：2019年日本櫻花預測出爐啦！

冬天即將過去，代表櫻花季節也愈來愈近了，而2019櫻前線也剛剛開始公布了！不過大家請留意，自從2010年起，日本氣象廳便不再預報櫻花開花情報，目前日本有四個主要櫻花預測機構，分別是Weathermap、日本氣象協會、Weathernews及日本氣象株式會社，而且會不斷更新。剛剛推出頭炮的是日本氣象株式會社，他們估計東京將於3月22日開花，3月29日滿開，而京都的開花日和滿開日為3月25日及4月2日，大阪的開花日和滿開日則為3月27日及4月3日。下好離手！



不過，要注意的有兩點，這次預測的是染井吉野櫻，但其實櫻花品種極多！此外，現在距離花季尚有數個月，開花及滿開日期或有改變。這些數據只是供參考而已。



日本氣象株式會社：http://n-kishou.com/corp/



各地開市、滿開預測

札幌 開花日：5月4日 滿開日：5月8日

青森 開花日：4月24日 滿開日：4月28日

仙台 開花日：4月9日 滿開日：4月14日

東京 開花日：3月22日 滿開日：3月29日

金澤 開花日：4月2日 滿開日：4月9日

長野 開花日：4月9日 滿開日：4月15日

名古屋 開花日：3月22日 滿開日：4月1日

京都 開花日：3月25日 滿開日：4月2日

大阪 開花日：3月27日 滿開日：4月3日

和歌山 開花日：3月24日 滿開日：4月2日

廣島 開花日：3月23日 滿開日：4月1日

高知 開花日：3月18日 滿開日：3月25日

福岡 開花日：3月20日 滿開日：3月29日

鹿兒島 開花日：3月28日 滿開日：4月8日