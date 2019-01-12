Timberland x MADNESS軍事聯乘　限量登場

Timberland作為全球最具指標性的戶外品牌，多年來一直以功能性風格掛帥，與此同時品牌近年亦積極拉攏不同潮流單位聯名合作，將其影響力伸延至潮流界。是次，Timberland繼2017年秋冬後再次與余文樂主理的個人品牌MADNESS攜手合作，以「ALTERATION」為主題推出6" Fabric/Leather Vibram® Lug（TYPE-MD02）、Vibram® Chukka及3-Eye Vibram® Shoes三個鞋款，並分別以限量系列及主線系列形式推出。



整個聯名系列貫徹採用MADNESS一貫軍事風格設計，當中6" Fabric/Leather Vibram® Lug（TYPE-MD02）就再次從經典黃靴Yellow Boots擷取靈感，採用耐久防水性能的GORE-TEX®技術打造，保持輕量及卓越透氣性。Vibram® Chukka及3-Eye Vibram® Shoes則以優質麖皮搭載Vibram®外底演繹，而三個鞋款均於鞋領位置加入「BY MDNS」標籤點綴。



限量系列除了配色有別於主線系列之外，於鞋面更繡有「MAD」標誌刺繡，而當中「A」字更以傳統英軍代表海陸空三軍的Broad Arrow箭頭標記代替，以軍事感細節凸顯限量系列的獨特性。限量系列將於1月19日在MADNESS三里屯太古直營店及mdnsonline.com率先發售，隨後於1月20日在指定專門店上架。