溶喺杯度嘅超萌柴犬棉花糖

日本柴犬有幾可愛，即使不是愛狗之人，也抵擋不了牠們的魅力，IG@cookat__更教大家利用簡單的材料，做出鬆軟滑溜的柴犬棉花糖，幾時都可以歎。將發打好的蛋白和煮好的粟米糠漿混合，其中一半加入咖啡來染色，放入不同的唧袋內，再以大唧袋和唧嘴套實便成。在粟粉中壓出凹位，一次過唧出啡白色的圓形圖案，然後再輕輕唧出耳朵、眉毛和鼻子，最後以朱古力漿畫出眼睛和鼻孔，造型活靈活現，每粒棉花糖都是獨一無二。有剩餘的還可以唧出狗腳板，無論當零食吃，又或是放在熱飲內都咁適合，看到牠慢慢溶在水裏，感覺超治愈。

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材料：

糖 100克

粟米糖漿 50毫升

水 40毫升

魚膠片 17克

蛋白 2個

咖啡粉 10克

熱水 30毫升

粟粉 適量

朱古力漿 少許



做法：

1.糖、粟米糖漿、水放入鍋內煮熱。

2.蛋白發起，和糖漿混合，再以低速攪勻，分成2份。

3.咖啡粉加熱水混合，和其中一份與蛋白糖漿混合，變成啡色。

4.白和啡的蛋白糖漿分別放入細唧袋，然後2個再放入一個大唧袋，套上唧嘴。

5.焗盤鋪滿粟粉，然後壓出小圓形凹位，在凹位唧蛋白糖漿。

6.利用啡咖糖漿唧出耳朵和腳板，白色糖漿則唧出眉毛、鼻子和腳掌。

7.朱古力醬畫上眼睛和鼻孔，待乾後輕輕蓋一層粟粉，待一會後掃走粟粉便完成。