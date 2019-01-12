Fujitsu M310BT DUO　防水輕巧立體聲通話

如你有玩開Fujitsu的真無線耳機，可能覺得M310BT Duo有點熟口熟面，因它是M310BT的強化版，耳機取得IPX4生活級防水認證，就算戴着跑步聽歌都不怕汗水滲入影響耐用性，耳機重量只有5g，相當輕巧，內置50mAh電池，支援2.5小時連續播放，或3小時通話，同時附設有充電盒，能為耳機充滿電5次，聽足成日都無問題，而且從充電盒取出耳機就能自動連接，充電盒設有磁石固定，可防止耳機鬆脫，當耳機放回充電盒便會自動斷線，相當靈活。



耳機上設有按鍵，可操控音樂播放，暫停或接通來電，加上引進智能立體聲通話功能，兩邊耳機都可以通話，令對話時的語音更清晰，而用家更可任意使用單邊耳機，獨立連線不同手機分拆使用，靈活性一流。藍牙接收方面，支援Bluetooth V 5.0，對應A2DP、AVRCP、HFP、HSP等格式，內置6mm全音單元，支援20Hz~20KHz頻率響應，高低頻覆蓋全面，同時附設有3組不同大小的耳塞，確保不同耳形的朋友都戴得穩陣貼耳。

