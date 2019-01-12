平成幪面超人 十大之最（下）

昨天為大家數過「平成幪面超人」五大之最，今次再為大家細數另外五大之最，趁着「平成年代」即將結束，一起緬懷為「平成幪面超人」帶給我們的精彩回憶！



（六）最靚平成幪面超人女角

說誰最靚女，這也很主觀，但以下幾位絕對可位列3甲。首先是有「美股女王」美稱的秋山莉奈，她先後在《幪面超人阿極陀》及《幪面超人電王》出演過。還有在《幪面超人龍騎》電影版中，出演史上首位女幪面超人白鳥的加藤夏希，她年幼時已飾演過新版《小露寶》的小賓女。另外在《幪面超人電王》飾演主角姊姊的松本若菜，成熟甜美的她人氣竟跑贏不少幪面女主角。此外擔演《幪面超人帝騎》女主角的森矢寬和的長腳、《幪面超人電王》女主角的白鳥百合子的水著，都令Fans留下深刻印象。



（七）最多出演幪面超人的男人

平成幪面超人特色之一，就是除了超人男一，還會有超人男二、男三、男四等群星拱照，而當中飾演過最多幪面超人角色的男人，就是武田航平。他最先在《幪面超人月騎》（Kiva）中飾演主角爸爸紅音也，以此身份先後變身過幪面超人IXA及Dark Kiva，及後在結局時以主角兒子紅正夫身份，變身過New Kiva。後來又在《幪面超人帝騎》中客串變身過Kiva。再到《幪面超人Build》時，他又飾演了幪面超人Grease，成為他變身的第5個幪面超人，認真幸運。



（八）最高平成幪面超人收視率

論平成幪面超人收視率，相信平成年號結束前，幪面超人收視率再難突破到由《幪面超人阿極陀》創下的11.7%平均收視。不過單論收視，其實反映不了整體質素，阿極陀收視高，很大程度是因為有前作《幪面超人古迦》（平均收視9.7%）的空前成功作鋪路。另一要提的是《幪面超人W》，他平均收視有10.2%，成功把幪面超人漸沉的收視作了谷底反彈，重掀平成新10年幪面超人熱潮。



（九）最猛平成幪面超人學歷

去年次新一套《幪面超人Build》主角，設定為天才物理學者，比再前一套《幪面超人Ex-Aid》主角醫生學歷更猛，算是少數讀書叻的超人。幪面超人Drive當警察、龍騎當記者、W當私家偵探還算好，Decade、000、鎧武幾乎都是無業遊民，電王、Fourze、Ghost等更連高中也未畢業，其他的都整天打怪獸，卻仍有飯開，都算是幪面超人的不解之謎。



（十）最遺憾──永遠回不來的角色

參演過平成幪面超人作品的演員眾多，其中好些卻已永別人間，不可能再重演角色。曾在《幪面超人555》中當「男二」的演員泉政行，他演活了那個內心正邪掙扎的角色木場勇治，更曾在《幪面超人555》電影版中變身過幪面超人Orga，可惜他於2015年病逝，終年僅35歲。另一位是在《幪面超人響鬼》中，飾演立花日菜佳的女演員神戶美有紀，年僅24歲早逝，令人惋惜不已。不過平成幪面超人也有喜事，最童話莫過「幪面超人555」半田健人，他最終與當年共演的女主角芳賀優里亞結了婚，成為戲迷佳話。