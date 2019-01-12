【決性11點】中女絲襪谷：電梯奇緣?

「頭先真係嚇死我！」艾美美

「撞鬼呀？」Joe君

「啋過你！」艾美美

「咩事啫咁？」阿田

「頭先返屋企搭lift，有條友同我講嘢」艾美美

「叫你㩒lift咋！」Joe君

「妖，唔X係呀，佢無啦啦同我講：你喺度住咗好耐啦呵?」艾美美

「咁怪？佢住樓上樓下?」肥比

「係掛，我無留意喎。」艾美美

「唔通日日都𥄫住你幾時返？暗戀你呀」阿田

「唔係掛？」艾美美



「有人𥄫住，好正常啫」Joe君

「正常？」肥比

「樓下看更囉！」Joe君

「妖！」艾美美



「咁你有無啋佢？」肥比

「我咪求其應下：係呀~咁囉。」艾美美

「跟住呢？仲講咩？」阿田

「佢問我附近戲院同書店都幾方便呀呵？」艾美美

「問得咁奇怪嘅？」肥比

「唔通佢想約你睇戲行書局?」阿田

「好文青呀~」肥比

「啋，溝都溝啲後生女啦。」Joe君



「咩啫依家，中女無市場呀？中女嚟講我算靚架啦。」艾美美

「都算係嘅......」肥比

「嗱，肥比識嘢啦。」艾美美

「自大得你。」阿田



「話時話，條友咩款樣先？」Joe君

「幾高大，四眼，IT樣。」艾美美

「似唔似有精神病？」Joe君

「唔似呀，但有無真係唔知。」艾美美



「咁佢問完你，有無答佢？」阿田

「我話係呀，真係幾方便。」艾美美

「and then?」肥比

「佢話因為喺附近書店同戲院見過我幾次。」艾美美

「睇嚟佢真係留意咗你好耐喎。」肥比



「但我真係從來無留意過呢個人，我有啲起雞皮呀」艾美美

「咁之後點？」阿田

「之後架lift到，咪急急腳走囉。」艾美美

「車~咁快散場架」阿田

「嘩，大佬，佢又唔係古天樂咁樣，有咩好傾呀？」艾美美

「咁又係，但我想知佢搞咩呀。」肥比



「我知。」Joe君

「咩？」艾美美

「佢一想買樓，一係地產經紀，想問你放唔放盤」Joe君

「.........」艾美美