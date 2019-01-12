【決性11點】中女絲襪谷：電梯奇緣?

2019年01月12日 22:30
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    【決性11點】中女絲襪谷：電梯入面會發生咩事？ (設計圖片)

    「頭先真係嚇死我！」艾美美
    「撞鬼呀？」Joe君
    「啋過你！」艾美美
    「咩事啫咁？」阿田
    「頭先返屋企搭lift，有條友同我講嘢」艾美美
    「叫你㩒lift咋！」Joe君
    「妖，唔X係呀，佢無啦啦同我講：你喺度住咗好耐啦呵?」艾美美
    「咁怪？佢住樓上樓下?」肥比
    「係掛，我無留意喎。」艾美美
    「唔通日日都𥄫住你幾時返？暗戀你呀」阿田
    「唔係掛？」艾美美

    「有人𥄫住，好正常啫」Joe君
    「正常？」肥比
    「樓下看更囉！」Joe君
    「妖！」艾美美

    「咁你有無啋佢？」肥比
    「我咪求其應下：係呀~咁囉。」艾美美
    「跟住呢？仲講咩？」阿田
    「佢問我附近戲院同書店都幾方便呀呵？」艾美美
    「問得咁奇怪嘅？」肥比
    「唔通佢想約你睇戲行書局?」阿田
    「好文青呀~」肥比
    「啋，溝都溝啲後生女啦。」Joe君

    「咩啫依家，中女無市場呀？中女嚟講我算靚架啦。」艾美美
    「都算係嘅......」肥比
    「嗱，肥比識嘢啦。」艾美美
    「自大得你。」阿田

    「話時話，條友咩款樣先？」Joe君
    「幾高大，四眼，IT樣。」艾美美
    「似唔似有精神病？」Joe君
    「唔似呀，但有無真係唔知。」艾美美

    「咁佢問完你，有無答佢？」阿田
    「我話係呀，真係幾方便。」艾美美
    「and then?」肥比
    「佢話因為喺附近書店同戲院見過我幾次。」艾美美
    「睇嚟佢真係留意咗你好耐喎。」肥比

    「但我真係從來無留意過呢個人，我有啲起雞皮呀」艾美美
    「咁之後點？」阿田
    「之後架lift到，咪急急腳走囉。」艾美美
    「車~咁快散場架」阿田
    「嘩，大佬，佢又唔係古天樂咁樣，有咩好傾呀？」艾美美
    「咁又係，但我想知佢搞咩呀。」肥比

    「我知。」Joe君
    「咩？」艾美美
    「佢一想買樓，一係地產經紀，想問你放唔放盤」Joe君
    「.........」艾美美