【地靈人美】岩立沙穗　返家鄉做署長

喺剛過去嘅1月10日，亦即係日本嘅「110之番」日當中，呢一日其中一個重要意義在於宣揚警方熱線電話110嘅用途，所以喺此日有好多知名人士包括藝人都被委任為地方警署嘅一日署長，負責向公眾宣傳預防犯罪，而出身於日本神奈川縣嘅ABK48成員岩立沙穗亦到位於神奈川縣嘅橫濱市保土谷區，擔任保土谷警署一日署長！當日，岩立沙穗換上一身女警裝，上街向鄉里們宣揚預防罪案訊息，神奈川嘅縣警樂隊亦有同台演出助興，岩立沙穗仲做埋指揮一齊表演添！



位於神奈川縣嘅橫濱市交通便利，同時又擁有豐富旅遊資源，所以吸引到好多遊客到訪，著名景點包括有日本三大中華街之一嘅橫濱中華街、採用巴洛克建築風格而建嘅神奈川縣立歷史博物館、被日本政府指定為名勝嘅三溪園等等，其中三溪園原來是橫濱企業家原三溪（原名原富太郎）的住宅，外苑自1906年起對外開放，是賞櫻的好地方，300株的櫻花樹，在池旁爭相綻放，淡粉紅色的櫻花樹令綠色的園景更加豐富，假如岩立沙穗置身清秀脫俗的櫻花樹下，那種情景實在美極。

