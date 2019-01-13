【星座密語】三大歌神星座　無古天樂份！

「樂壇王者」古天樂奪得「我最喜愛的男歌手」，令他刷下歌影視大滿貫的輝煌紀錄，真心威水！當日他一上台就話：「我真係好鍾意唱歌，不過我唔識唱啫！」

繞樑三日，餘音不絕。一個人能夠唱出好歌聲，原因有很多，除本身鍾意唱歌外，有時還要靠先天及後天的條件，天生一副好嗓音，固然事半功倍，而後天的培養和努力，也可塑造一把動人的歌聲。究竟那三個星座最有歌唱天賦？哈哈，無身為天秤座的古天樂份喎！



第一位：巨蟹座

性格溫柔細膩的巨蟹座，講話時很注意聲調，在任何場合都會控制自己說話的音量、語氣，盡量與優雅扯上關係。溫和的聲音，再配上不緊不慢的動作，唱起歌來，渾身上下都散發着非凡的魅力，令人嘆為觀止。

巨蟹座公認好嗓子，不只是嗓子好，還擁有超強的記憶力，對於時下流行曲，閒時只要聽幾遍，歌詞很快就背下來了。感性的巨蟹座，很容易投入歌曲中的意境，聽巨蟹座唱歌，絕對是一種享受。

星座代表：張學友



第二位：獅子座

如果說獅子是萬獸之王，那麼霸氣的獅子座，也應是眾人的焦點。獅子座恍如擁有表演者的靈魂，充滿創造力，善於跳舞、唱歌、繪畫、講故事等藝術表演。喜歡自我表達的他，只要得到旁人輕輕鼓掌，就會慢慢為大家揭開舞台的序幕，不難想像在K房裏，他一定是咪霸，大展歌喉之餘，更會搞搞氣氛，娛樂性十足。不得不提，獅子座有着不錯的音樂感，磁性十足的嗓子，歌聲也具有感染力，聽迷無不為之動容。

星座代表：陳奕迅



第三位：雙魚座

雙魚座是較為貪玩的星座，向來是搞氣氛的高手。天性浪漫的雙魚座，喜歡任何具藝術氣息的東西，怎會放過任何一個能夠憑歌寄意的機會？從小到大的模仿能力都非常出色，加上極具藝術的天賦，腦中藏着很多美好的旋律，音域甚廣，無論是高音或低音，都駕馭自如，就算是一些很簡單的作品，也用上富有感情的聲線把歌曲的故事表達出來，令人聽到陶醉不已。

星座代表：鄭中基

