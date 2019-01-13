老友狗狗：2019年　由6個「不」做起

踏入2019年，相信每位狗家長的願望必然是狗狗繼續健康、愉快地成長。常說「心態決定境界」，快樂與否其實取決於我們怎樣看待與狗狗相處的大小事情。新一年就由這6個「不」開始，讓我們和狗狗的相處更和諧，關係更親密。





1.不當主人或老大

「我是主人，你是狗。」傳統的人狗關係總是帶有主僕的感覺，主人只當狗狗是附屬品。時代變了，現在我們都愛稱牠們為毛孩，就真正的心口如一吧！別再自視為「主人」或「老大」，而是真正把牠們當成孩子或弟妹般愛護養育。現代科學同時也推翻了「狗=狼」的理論，狗就是狗，擁有獨特的體格、習性與需要。愛牠、享受牠的陪伴，同時也尊重牠作為一隻狗的自由。



2.不過分操控

當完美主義者注定是痛苦的，尤其是與狗狗同住，可以出錯的變數實在太多！狗狗也是有思想、個性、喜好的個體，企圖操控牠的一舉一動，只會令雙方都痛苦。當然，我們絕對需要計劃、管教，以安全為大前提，但也要準備好接受不同的變化、即興變奏與小挫敗。事情可能不如預期般完美，但狗狗可以和你在一起已經很滿足了，才不會計較那麼多呢！何苦把自己、把狗狗逼得太緊？



3.不要缺少幽默感

與狗狗同住，隨時也要保持一份幽默感。牠們的趣怪模樣輕易能為家庭提供源源不絕的笑話；而即使是生活或訓練上大大小小的「蝦碌」，其實只要沒有導致受傷也是無傷大雅，大可一笑置之，耿耿於懷只會影響自己心情，也令狗狗緊張。要是那經驗實在太糟糕，不想重蹈覆轍，那不如積極想想下次可以怎樣預防。



4.不盲從附和

現時資訊氾濫，要找資料固然方便，但老實說當中有不少極度過時、且錯漏百出的垃圾，再加上身邊養狗的朋友也眾說紛紜，實在令人很混亂。當家長的就要保持清醒，懂得分析過濾，多搜尋那位「專家」的背景資格與可信性，有需要的話再尋求第二、甚至第三個意見。現代動物科學已經對狗狗有相當深入的了解，教養方法也比以前進步很多，狗狗是我們的好朋友，絕對值得我們認真學習。



5.不要再找藉口

要是覺得狗狗有些行為做得不好，總是很驚、扯繩、撲人、亂上廁所等，由今天開始改變自己的做法吧！你不改變的話，狗狗並不會無端白事變好的。找出問題所在，想想自己的期望是否符合實際，定下目標，計劃管教方法，最緊要是付諸實行。



6.不要比較

比較總是令人痛苦的。看到別人的狗或想起已過世的寶貝，我們總是羨慕人家的狗很乖、很漂亮，禁不住就會覺得眼前的毛孩很頑皮、不懂事、吠人吠狗，常常忘記了牠的好。我們自己也有不同性格、不少缺點，為甚麼又要求狗狗完美呢？多想狗狗的優點，專注照顧好眼前的這位孩子就已經很美滿了。





莫家瑩

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理

