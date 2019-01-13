大小雙屏視野　Asus ZenBook Pro 14

Asus於上年6月和8月就分別推出過旗艦級的ZenBook Pro 15及ZenBook Pro 13筆電，仲搵來「神奇女俠」Gal Gadot做代言，而廠方最近就追加14吋屏幕的ZenBook Pro 14，實行大中小尺寸通殺。



今次ZenBook Pro 14最大特點，固然是SreenPad智能觸控板，集觸控板和LCD屏幕於一身，透過按下F6，可切換為副屏幕、智能小工具，甚至乎變成音樂播放器或計數機等互動操作，功能多蘿蘿。至於新機配備14吋Full HD（1,920x1,080）屏幕，加上5.2mm窄邊框，屏佔率高達86%，幾乎用盡所有空間，而可視角度達178度，無論睇片、打機、工作都一流。至於筆電內置Intel Core i7-8565U處理器、NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q顯示卡、16GB DDR4記憶體、512GB SSD容量等。