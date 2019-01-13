清新蝦肉米紙卷 洗滌味蕾
2019年01月13日 12:30
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晶瑩剔透的米紙卷，相當吸睛。（互聯網）
追求健康的人士飲食以少鹽少油為主，味道清新的菜式最能吸引他們，IG@recipe_tin教大家製作簡單的蝦肉米紙卷，健康得來還兼顧到賣相。半透明的米紙卷因為包着多種材料，想賣相好看，可利用生菜，先將米粉和芽菜捲好，放在米紙中間，再於另一端放上蝦肉和薄荷葉，然後慢慢捲成條狀，自然看到綠色蔬菜襯托了粉紅色的蝦肉，視覺效果極佳，輕輕蘸點加了調味的花生醬，添香添味，吃完一大條也不覺膩。
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材料（7條分量）：
越南米紙 7塊
蝦肉 11隻
粉絲 50克
生菜 7片
薄荷葉 14片
芽菜 1杯
花生醬材料：
花生醬 1湯匙
海鮮醬 2湯匙
白醋 1.5醋
牛奶 1/3杯
蒜蓉 1瓣
辣椒碎 1/2茶匙
做法：
1.米粉用熱水浸軟。
2.花生醬材料拌勻，放入微波爐叮20秒。
3.蝦肉煮熟，橫切半，挑走蝦腸。
4.生菜沿菜莖撕開一半，一邊放上芽菜和粉絲，捲起。
5.米紙浸軟，在下方放蝦肉和薄荷葉，中間放粉絲生菜卷，然後包好，吃時蘸花生醬。