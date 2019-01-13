清新蝦肉米紙卷　洗滌味蕾

2019年01月13日 12:30
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    晶瑩剔透的米紙卷，相當吸睛。（互聯網）

    追求健康的人士飲食以少鹽少油為主，味道清新的菜式最能吸引他們，IG@recipe_tin教大家製作簡單的蝦肉米紙卷，健康得來還兼顧到賣相。半透明的米紙卷因為包着多種材料，想賣相好看，可利用生菜，先將米粉和芽菜捲好，放在米紙中間，再於另一端放上蝦肉和薄荷葉，然後慢慢捲成條狀，自然看到綠色蔬菜襯托了粉紅色的蝦肉，視覺效果極佳，輕輕蘸點加了調味的花生醬，添香添味，吃完一大條也不覺膩。
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    材料（7條分量）：
    越南米紙　7塊
    蝦肉　11隻
    粉絲　50克
    生菜　7片
    薄荷葉　14片
    芽菜　1杯

    花生醬材料：
    花生醬　1湯匙
    海鮮醬　2湯匙
    白醋　1.5醋
    牛奶　1/3杯
    蒜蓉　1瓣
    辣椒碎　1/2茶匙

    做法：
    1.米粉用熱水浸軟。
    2.花生醬材料拌勻，放入微波爐叮20秒。
    3.蝦肉煮熟，橫切半，挑走蝦腸。
    4.生菜沿菜莖撕開一半，一邊放上芽菜和粉絲，捲起。
    5.米紙浸軟，在下方放蝦肉和薄荷葉，中間放粉絲生菜卷，然後包好，吃時蘸花生醬。