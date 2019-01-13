清新蝦肉米紙卷　洗滌味蕾

追求健康的人士飲食以少鹽少油為主，味道清新的菜式最能吸引他們，IG@recipe_tin教大家製作簡單的蝦肉米紙卷，健康得來還兼顧到賣相。半透明的米紙卷因為包着多種材料，想賣相好看，可利用生菜，先將米粉和芽菜捲好，放在米紙中間，再於另一端放上蝦肉和薄荷葉，然後慢慢捲成條狀，自然看到綠色蔬菜襯托了粉紅色的蝦肉，視覺效果極佳，輕輕蘸點加了調味的花生醬，添香添味，吃完一大條也不覺膩。

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材料（7條分量）：

越南米紙 7塊

蝦肉 11隻

粉絲 50克

生菜 7片

薄荷葉 14片

芽菜 1杯



花生醬材料：

花生醬 1湯匙

海鮮醬 2湯匙

白醋 1.5醋

牛奶 1/3杯

蒜蓉 1瓣

辣椒碎 1/2茶匙



做法：

1.米粉用熱水浸軟。

2.花生醬材料拌勻，放入微波爐叮20秒。

3.蝦肉煮熟，橫切半，挑走蝦腸。

4.生菜沿菜莖撕開一半，一邊放上芽菜和粉絲，捲起。

5.米紙浸軟，在下方放蝦肉和薄荷葉，中間放粉絲生菜卷，然後包好，吃時蘸花生醬。