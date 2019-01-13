三界五行：暴君駕臨　造成阻滯

西南是2019己亥豬年的大凶位，因為有五黃廉貞災煞星飛入。玄學認為，五黃在九星中，煞氣最重，五黃所到之處，猶如一個脾氣不好的暴君駕臨，這也不成，那也不成，造成很多阻滯，時運不好的人遇到五黃災煞星，尤其是長者、長期病患者、小朋友、孕婦，更不能掉以輕心。



在九星之中，以凶性論，排首位的是五黃，其次是二黑，五黃主災煞，二黑主疾病。看九宮飛星圖譜，新的一年，五黃在西南，二黑在東北，這兩顆凶星遙相對望，互相呼應，加大負面影響。值得注意的是，五行西南屬土，五黃也屬土，土氣加重，煞氣增大，而且己亥豬年的己也屬土，三個土碰撞在一起，已經是「老土」，再加上己屬土，亥屬水，土水交戰，矛盾必多。香港土地及房屋供應，一直是個大難題，公屋上樓要苦候，私樓上車，樓價貴得令人叫苦。未到豬年，官民之間已為這個未能解決的深層次矛盾，鬧得沸沸揚揚，到了豬年將愈演愈烈。



五黃飛入不同的宮位，會有不同性質的危機。五黃飛臨西南，令整體運氣反覆，大上大落，當官的官運不穩，百姓容易惹官非，財運動盪，社會和家庭會因房地產引起糾紛，甚至訴訟。這個方位容易發生火災，尤其是秋冬季節。在醫學和易學，土都代表脾胃，所以，流年要特別注意消化系統毛病，以及因腸胃不適引起皮膚過敏。至於上述各種災煞的趨吉避凶方法，明續。



方向宇