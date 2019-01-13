傳統新味　新春着旗袍打卡至型！

近年興起到日本着和服影相，又或在南韓景福宮前穿起傳統韓服拍照，那麼，說到農曆新年最應節的裝束，當然是喜慶十足的傳統旗袍，這個春節，黃大仙中心「祝福閣」引入了一系列中國服飾，讓大朋友和小朋友可以新春造型打卡，順道去埋黃大仙祠祈福，過一個不一樣的新年。



由即日起，場內推出「全家福」攝影體驗，一家大小可任意揀選喜慶新裝，於新春布置場景拍攝特色照片，締造難忘回憶。蜜運中的情侶就可選擇「美麗的確幸」一小時雙人旗袍輕攝影套餐，當中包括專業攝影師、化妝及髮型設計等一站式服務，有意拉埋天窗的戀人們，更可趁此機會，拍攝一輯具傳統風格的浪漫婚照，日後回看必然別具意義。與此同時，商場亦聯同本地旗袍體驗店「貳拾年華」推出男女及小朋友旗袍租借服務，大家只要消費滿指定金額，即可享4小時免費體驗及附送相片兩張作留念。



除此之外，在1月25日至2月10日期間，商場亦將舉行「嘟一嘟．送足金」小遊戲，你只要搜尋出場內的祝福QR code，收集祝福語貼紙，並集齊指定數量即可有機會贏取999足金，或者其他豐富獎品如平安吊玉及祝福祈願符袋。

