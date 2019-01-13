潮流藝術家KAWS　36米高公仔現台北

即使你不是潮人，也應該認得這隻雙眼「XX」的公仔，它名叫Companion，是美國知名潮流藝術家KAWS的作品，去年他來香港辦展覽時，有不少紅人名星都往朝聖。KAWS半年前在韓國進行了「KAWS:HOLIDAY」首站展覽後，今年去到台北，並帶同他最新最巨大作品「坐」落中正紀念堂上！這個XX眼的Holiday Companion坐姿雕塑，竟高達36米，原定於1月19日才公開的它，由於實在太大隻，故在測試時已引起公眾注目，今次它是為配合KAWS的台北期間限定展覽「KAWS:HOLIDAY Taipei」而來，KAWS亦表明會以台北元素，設計是次展覽限定商品，包括把台北美食小籠包結合他的XX標誌製作T-恤及布袋；此外KAWS還會推出7吋坐姿模型，也就是36米高展品的縮小版，另外還有精緻的陶瓷碟等限定產品，加上開幕當天KAWS也會到場現身，身為KAWS粉絲的亞洲著名歌手林俊傑，亦會在開幕現場獻唱，到時場面肯定墟冚。



KAWS:HOLIDAY Taipei

展出日期：1月19日至1月27日

開幕時間：6:00pm（1月19日）

地點：中正紀念堂（台灣台北市中正區中山南路21號）