香港估估吓：英式舊建築　原來係中環！

上圖舊照片中，看似倫敦的建築，其實是本港第三代的郵政總局，於1911年落成，位置是畢打街與德輔道中交界，採用了英國文藝復興時期的建築風格，故看起來很有英倫的感覺。1976年因興建地鐵中環站而被拆卸，並興建了現時大家熟悉的環球大廈。



大樓設計時，正值維多利亞時期，當時的港督卜力爵士認為應以高規格建築物料興建，故選取了當時屬較昂貴物料的花崗石來興建主要立面，牆身則採用廣東紅磚，利用石塊色彩及紋理砌成間條圖案，屬維多利亞歌德式全盛時期所流行的裝飾手法。與此同時大樓亦採用了英國文藝復興式的設計風格，以豐富的裝飾凸顯壯麗堂皇的氣派，如對稱的立面設計、石柱、楔形拱石、圓拱廊、角樓及屋頂上的多個山牆等。同樣採用類以建築風格的，還有西港城、醫學博物館及孫中山紀念館。



高四層的大樓，地下樓層為郵局的大堂，牆上掛有木製拱形匾額，上面寫了一段出自聖經箴言的英文「As cold waters to a thirsty soul, So is good news from a far country（有好消息從遠方來，就如拿涼水給口渴的人喝。）」。而面向3條主要街道的上層，則是不同政府部門的辦公室，所以並非單純為郵局。拆卸後，大堂原有的木製拱形匾額，便移送至第四代的新郵政總局，而簷廊上的4條石柱，則移送至嘉道理農場內，成為「四柱擎天」景點，大家不妨去憑弔一番。