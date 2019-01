香港估估吓：英式舊建築　原來係中環！

上圖舊照片中,看似倫敦的建築,其實是本港第三代的郵政總局,於1911年落成,位置是畢打街與德輔道中交界,採用了英國文藝復興時期的建築風格,故看起來很有英倫的感覺。1976年因興建地鐵中環站而被拆卸,並興建了現時大家熟悉的環球大廈。



大樓設計時,正值維多利亞時期,當時的港督卜力爵士認為應以高規格建築物料興建,故選取了當時屬較昂貴物料的花崗石來興建主要立面,牆身則採用廣東紅磚,利用石塊色彩及紋理砌成間條圖案,屬維多利亞歌德式全盛時期所流行的裝飾手法。與此同時大樓亦採用了英國文藝復興式的設計風格,以豐富的裝飾凸顯壯麗堂皇的氣派,如對稱的立面設計、石柱、楔形拱石、圓拱廊、角樓及屋頂上的多個山牆等。同樣採用類以建築風格的,還有西港城、醫學博物館及孫中山紀念館。



高四層的大樓,地下樓層為郵局的大堂,牆上掛有木製拱形匾額,上面寫了一段出自聖經箴言的英文「As cold waters to a thirsty soul, So is good news from a far country(有好消息從遠方來,就如拿涼水給口渴的人喝。)」。而面向3條主要街道的上層,則是不同政府部門的辦公室,所以並非單純為郵局。拆卸後,大堂原有的木製拱形匾額,便移送至第四代的新郵政總局,而簷廊上的4條石柱,則移送至嘉道理農場內,成為「四柱擎天」景點,大家不妨去憑弔一番。