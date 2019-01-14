開箱男：打機影相打孖上　NEX雙屏版好玩到跳掣

有時不得不佩服內地廠商的無限創意，特別是vivo，升降鏡頭、水滴芒他們都有份帶起潮流。最近到港的NEX雙屏版玩得更盡，皆因前後皆有大屏幕，技術上型到噴汁，開箱男都忍唔住立刻試玩！



正面睇，NEX已經予人驚喜，擁有一塊6.39吋Super AMOLED屏幕，既無長下巴，也沒有寬瀏海，而是實實在在的全屏幕。左右邊框僅有0.6mm，屏佔比達91.63%，睇片毫無遮擋，視覺相當震撼！機背又是另外一個芒，跟常見的副屏又細又單色不同，這個屏幕達到5.49吋，並採用Super AMOLED面板，跟正面屏幕一樣銳利鮮明、可視角度高。最難得的是，手機沒有為此犧牲輕巧度，全機厚度僅有8.09mm，跟上代差不多，單手拎依然舒適。



雙屏幕並非得個樣，背後更有不少實用功能。例如「畫心」功能，繪製圖案後再發送至另一屏幕顯示，至啱傳情達意！另外，一個芒打機時，另一個芒可以開《WhatsApp》，切換過程流暢，最重要是毋須跳出遊戲就能覆Message，唔怕打機時冷落女友。提到打機，背後屏幕還能當作虛擬按鍵，以《PUBG Mobile》為例，開箱男就設定為左邊開槍、右邊瞄準，「食雞」時活用更多手指，贏面自然大大提高。官方更表示此功能兼容《傳說對決》等大部分手遊，電競迷又多部神器選擇！



為了省電，兩個芒平時只有一面亮着，只需要撳一下左邊的按鍵，便可切換至另一屏幕，用戶也可同時按着左右兩個開關鍵，又或用三隻手指從左往右掃，這時就可以把屏幕內容搬至另一邊顯示。當然，有些情況兩個芒可同時使用，例如一個芒取景影相，另一個芒讓被拍者預覽效果 ; 透過「Pose指引」功能，更能開出一張示範相片讓對方參考。測試所見，兩個芒做到同步顯示，而且連美顏或濾鏡都能即時看們，絲打們睇住芒指導男友影相，影完包無投訴！



自拍方面，手機擁有雙核1,200萬像素鏡頭，支援「柔光自拍」，在星環補光燈輔助下，提供均勻的柔光補償。它有埋美顏功能，由膚色、五官到腿長都可微調，而且執完自然唔假。個人更欣賞「寫真光效」技術，可營造側光、影棚光、單色背景等打燈效果，令人物更立體突出，呃Like必用！手機還備有一個TOF 3D立體鏡頭，有助提升人臉識別速度及準確度。實測人臉解鎖果然好快，而且弱光一樣解到，抵讚！另一要讚是正面屏幕升呢使用第5代光電屏下指紋技術，指紋識別快而準，為用戶提供多一個保安方案。



配件方面，隨盒附有SIM卡針、USB連接線、三腳火牛及入耳式耳機，並提供Bumper保護手機側面，相當體貼！NEX雙屏版現已開售，建議零售價HK$5,998，只比上代初推出時貴少許，以一部技術如此突破，又搭載頂級S845處理器及10GB RAM的手機來說，實在相當具吸引力！



規格表

制式︰GSM、WCDMA、TDD-LTE、FDD-LTE

處理器︰Qualcomm Snapdragon 845八核心

記憶體︰10GB RAM、128GB ROM，不支援microSD

正面屏幕︰6.39吋Super AMOLED（2,340×1,080解像度）

背面屏幕：5.49吋Super AMOLED（1,920×1,080解像度）

鏡頭︰1,200萬像素+200萬像素+TOF 3D

對外連接︰USB Type-C、藍牙5.0、Wi-Fi

電池容量︰3,500mAh

作業系統︰Android 9.0

體積︰157.19×75.3×8.09mm

重量︰199.2g

建議零售價：HK$5,998

查詢電話： 2301 0999