貼心旅人：日本神社點拜先至啱？

農曆年長假期快到，相信唔少朋友仔都會去旅行。熱門地點之一的日本，不少著名景點是各式的神社，順道入內參拜也不錯，但大家知道有甚麼要注意嗎？現在為大家列出幾點，給大家參考吧！



神社名字藏玄機？

間間都係神社，你估間間都拜同一個神咩？講得啱呀，原來唔同神社名字，所求的神也有不同，大家要因應自己所需去拜拜啊！

神宮～平安順利

天滿～考試合格、學業進步

八幡～順利安產、厄運消除、必勝祈願、平安長壽

稻荷～商業繁盛、豐收祈願



鳥居代表乜？

唔知大家有無留意，入神社前總會經過鳥居。一般來說鳥居豎立的地方，就是神社與外間分隔的標記。換句話說，最好穿過鳥居前先整理好儀容、脫下帽子和敬禮才內進。另外，盡量使用左邊進入，皆因中間是神明專用，右邊則通往出口。



水舍洗手有次序？

水舍的用處明顯就是要潔淨大家身體，才進入神社。除了用水洗淨雙手，也用水洗口腔，但記得是將水先倒在手中然後喝下或漱口，別用口直接與水殼接觸呢！可以的話，剛碰到嘴的手也應用水再洗一次，才是完滿。



拍手鞠躬邊樣先？

神社參拜，大家都知道要拍手和鞠躬，但步驟是如何呢？

首先應投下硬幣，5円的諧音與日文有緣接近，所以誠心的善信會投下打孖投下兩個，寓意緣份Double！之後是搖動銅鈴喚醒神明，兩次鞠躬和拍手並合十祈求，最後再次鞠躬作完結。



凶籤不帶走？吉籤要隨身？

拜神以外，求籤也是指定活動。至於吉籤凶籤要如何處理呢？有人指凶籤最好綁在樹上，吉籤才留身邊。原來沒有明文規定，反而綁在樹上是有與神結緣的意思，留在身邊則可以警惕自己。



最後，離開神社前，跨出鳥居後，別忘了向神社行禮，表示敬意呢！