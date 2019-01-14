三界五行：五帝古錢　化煞招財

道家圖騰根據太極生兩儀的道理，陰陽互抱，以黑白表示，白中有個黑圓點，黑中有個白圓點，這就是玄妙：黑與白，有與無，有名與無名，有為與無為，吉與凶，得與失……一切都無定無常，一切都在變幻中。與佛家所講的「五蘊皆空」；「色即是空，空即是色」；「如夢幻，如泡影」同一道理。



五黃雖然是凶星，所到之處雖是凶位，但凶的反面就是吉，五黃屬土，五行土生金，如果處理得好，五黃土氣愈重，帶來財氣愈旺。



化五黃煞，最常用的是五帝古錢，五帝古錢有幾種，一種是集齊唐宋元明清各代任何一位皇帝的古錢；一種是唐宋元明清各代其中一位好皇帝的古錢；現在最常用的是清朝全盛時期順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶五位皇帝的古錢。宅門向西南，把五帝錢放地氈下，五帝古錢用紅繩穿好，站在屋內，面向門口，由左手開始，順序是順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶，有皇帝年號的那一面向上。五帝鎮五黃，有錢使得鬼推磨，這就是風水「五鬼運財法」的妙用。要注意，五行火生土，宅門向西南，流年不宜鋪紅地氈，以免火生土，五黃土更旺，只能用金色、淺黃、白色地氈。睡房在家宅的西南，床褥下，單人床放一串五帝古錢，雙人床則放兩串。客廳的西南可以放五帝古錢，也可以放鋼琴或三針時鐘（有報時更好），也可以放一對金色貔貅或麒麟，都能化煞招財。



方向宇