愛好日本旅遊的朋友，相信對Dormy Inn這連鎖品牌絕不陌生，旗下有5個不同級別酒店。位於大阪中央區，港人最愛的心齋橋與難波之間，便有間屬高階Premiu系列的Premium Namba ANNEX。2013年9月開業的它，最大招徠當然是頂樓男女分開的天然溫泉大浴場「朝霧之湯」，旁邊更設有休息室、自動按摩椅和洗衣機；至於二樓則有晚上9時至11時的免費消夜拉麵，可配搭威士忌、葡萄酒或啤酒，小斟助眠一流！到了早餐，則備有地道的大阪燒和章魚丸子可揀選，加上指定時段設有每隔40分鐘一班車前往難波OCAT巴士總站（需1天前預約），實在是方便舒適之選。若果經Expedia網站（https://www.expedia.com.hk）於大阪可預訂超過1,300間住宿，而該酒店每晚雙人房約HK$998起。



Dormy Inn Premium Namba ANNEX

預約送客服務：7:00am~11:00am、2:00pm~4:40pm

地址：大阪市中央區東心齋橋2丁目1-6



