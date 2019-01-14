每周一湯：佛手瓜玉竹湯　素湯潤肺無問題

冬季寒風侵體，一早起床，偶爾吸入又冷又乾的空氣，便會不停咳嗽。冬天養生，怎不可潤肺防燥？提到滋潤湯水，多數人認為放肉煲，才夠鮮甜，其實只要加入佛手瓜、栗子、甘筍、腰果等食材，素湯同樣滋味。像網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主介紹的佛手瓜玉竹湯，就是不錯的齋湯選擇。



這湯既可潤肺益胃，潤燥養顏，又可清心除煩，適合一家大細飲用。先說湯中的主角──佛手瓜，又名合掌瓜，性涼味甘，入肺、胃、脾經，具有祛風解熱、健脾開胃的功效。另一主角紅蘿蔔，性甘味平，入肺、脾經，以收健脾化滯之效。



其他材料還有龍王杏、白背黑木耳、玉竹、百合等，當中有不少是潤肺食材。當中不得不提，龍王杏。杏仁有南北杏之分，北杏又名苦杏仁，有止咳平喘的作用。南杏又名甜杏仁，有補虛潤肺、延緩衰老的作用，而龍王杏是南杏中的極品，最有杏味。除了煲齋湯，此湯亦可加入豬脊骨，味道會更加鮮甜。



【佛手瓜玉竹湯】

材料（4人分量）

佛手瓜 2個

紅蘿蔔 1個

白背黑木耳 少許

玉竹 1両

百合 1両

白蓮子 1両

龍王杏 1両

蜜棗 4粒

（可加豬脊骨）



做法：

1.先將白背黑木耳用清水浸泡至軟，之後撕成小片，備用。

2.將佛手瓜去皮去籽，切成塊狀，備用。

3.將紅蘿蔔去皮，切小塊，備用。

4.用清水洗淨所有材料，如要加入豬脊骨，要先汆水，備用。

5.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲1小時。

6.最後放入適量食鹽調味。



功效：清心除煩，潤燥養顏，潤肺益胃