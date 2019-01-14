香港創新基金正式成立　裝備年輕一代　以創新跨越界限。

創新科技對開拓多元經濟、促進社會發展及提升香港競爭力至為重要。黃廷方家族於2018年3月創立香港創新基金，透過富啟發性及趣味的教育活動，鍛煉邏輯思維和創意解難能力，提升學童的創造力。香港創新基金於1月12日假科學園進行啟動禮暨2018課程畢業禮，並獲香港特別行政區政府政務司司長張建宗先生 、信和集團副主席暨香港創新基金董事黃永光先生及信和集團集團總經理暨香港創新基金董事黃敏華女士擔任主禮嘉賓。



香港創新基金正式成立 提升學童創造力 為香港培育更多創科人才

香港創新基金（Hong Kong Innovation Foundation）為黃廷方家族於2018年3月創立的非牟利機構。基金深信每個人都能發揮創意，並為小三至初中的基層家庭兒童提供STEAM學習機會，由本地大專生擔任導師，透過探究學習模式，啟發學員的創意、增強成就感及提升學習動機。藉着2018課程畢業典禮，香港創新基金亦進行啟動儀式，象徵基金正式啟航前行，為香港培育創科人才出一分力。

信和集團副主席暨香港創新基金董事黃永光先生致詞時表示︰「隨着粵港澳大灣區發展，香港要成為國際創新科技中心，需要培養優秀人才。香港創新基金希望提供更多不同的學習機會，為年輕一代提供更多發揮創意潛能的機會，讓他們培養創新精神。基金希望更好裝備香港年輕一代掌握生活和發展所需的知識、技能和態度，迎接因科技演進所帶來的機遇及挑戰，和各位並肩同行同創。」

黃先生續表示︰「信和集團過去5年透過不同平台致力推動創新科技，結成推動創新科技的生態系統。我們因應不同對象，建構不同平台服務不同階層人士，例如以青少年為目標的Go Code 程式小先鋒計劃和位於奧海城的OC STEM Lab、推動科技企業並協助科技產品應用和發展業務的信和創意研發室（Sino Inno Lab），以及面向大眾而即將舉辦的X-Fair，展現創意作品。」



2018課程 2000名額助基層學生 學員現場拉票爭奪「最受歡迎程式大獎」

香港創新基金2018年STEAM課程包括「Go Code程式小先鋒」、「Crazy Circuit瘋狂電路工作坊」及「Robot Maker」，為基層家庭兒童提供免費學習編寫手機應用程式、創作電路藝術作品及設計機械人的機會。2018年的課程總共提供近2000個名額，200多名畢業學員於典禮上獲頒發證書。

部分表現優異的學員更獲頒發「見習程式學員進階班卓越表現獎」、「見習程式學員高階班卓越表現獎」、「聯想智慧設計獎」及「最受歡迎程式大獎」。當中，「最受歡迎程式大獎」更是12位「Go Code程式小先鋒」高階班學員需要「過五關、斬六將」爭奪的大獎。學員需要在活動即場向嘉賓介紹自己所編寫的手機應用程式，爭取他們投票支持，得票票數最高的學員，才能成為得獎者，令學員得到多方面的體驗。除此之外，Robot Maker的學員更即場示範及與來賓進行機械人對戰，見證自己努力學習的成果。



課程教學相長 發揮創意突破界限 導師學員一同受惠

「Go Code程式小先鋒2018」高階班畢業生江杰凱（12歲）就讀小六，家住深圳，每次參與課程都需要跨境及花費兩小時到尖沙咀上課。雖然地點很遠，但他從不遲到，即使當天有其他活動或課程，他都懷著熱情選擇了Go Code 課程並自行前往，因為他不想錯過任何一次的上課機會。同時，他發現課程愈來愈有挑戰性，所以學習興趣亦都愈來愈大，最終憑着以「上升吧，小球！」卓越表現獎第一名。他表示︰「參與活動前並沒有想過要在編程上有所發展，但參與活動後，逐漸對這個行業感興趣，自信心也愈來愈大，很想更加了解編程的範疇。」

另一位來自「Go Code程式小先鋒2018高階班」的畢業生楊梓希就讀小五，上課態度認真，由第一堂開始，每堂都會帶齊所有筆記，亦會備課及準備充足，以確保自己完成編寫程式的每一個部分及細節。他與媽媽討論創作的應用程式時，媽媽從用家的角度給予意見，希望他的思考空間不止限於設計遊戲，而是一個能幫助別人的應用程式，最終他設計出「眼明手快」，可用於測試視力及訓練眼力的程式，奪得「聯想智慧設計獎」，令媽媽十分感動。

現就讀香港教育大學的四年級生羅啟心，因為哥哥為Go Code程式小先鋒導師團隊的關係，透過介紹，2017年度加入導師團隊，成為助教。Summer原本對編程沒有認識，因為課程需要而初學程式語言，以初學者的角度出發，讓她更容易從明白學員在學習上有甚麼難點，從而加以解釋。有意踏上教學之路的她表示，「學習編程其實只是一種工具，透過課堂以及與同學之間的相處，能夠見證同學的成長、學到書本以外的知識、待人接物的態度，成為同學人生階段小經歷，才是這個課程最寶貴的地方及教育工作的真諦。」



香港創新基金課程對象為來自基層家庭的小三至初中學生，課程包括：

「Go Code程式小先鋒」共提供四個階段的課程，教授學員Scratch及MIT App Inventor基礎理論，讓他們展現創意編寫手機應用程式。課程範圍包括基本的電腦概念，以至程式設計語言（C++）的基礎理論。課程除訓練學員的邏輯思維，亦啟發他們把編寫程式過程中學到的解難能力應用到日常生活中，並培養學生使用電腦和互聯網的正確態度。

「Crazy Circuit瘋狂電路工作坊」為年幼學員度身設計，每項課程均結合有趣的藝術及科學知識，鼓勵學員在設計不同電路組合中發揮想像力，培養創意設計思維。學員需使用Mixed-media（綜合材料）創作可發光的閉合電路藝術作品，充分展現創意和想像力。

「Robot Maker」透過組裝機械人套件，讓學員理解力學、電子學及機械人技術。學員分組設計及組裝不同專長的機械人，並利用編程軟件提升機械人技術以完成任務。



網址︰http://www.hkif.org.hk